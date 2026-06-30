Мошенники нанесли американцам ущерб в 68 миллиардов долларов за год

·17·Мир
Мошенники нанесли американцам ущерб в 68 миллиардов долларов за год

В США количество случаев мошенничества достигло рекордного уровня. Согласно исследованию, проведенному компанией Галлуп и организацией Стоп Скамс Аллианке, американцы потеряли 68 миллиардов долларов из-за мошенников в течение 2025 года. Это зафиксировано как крупнейший финансовый ущерб в истории страны.

Об этом сообщил телеканал НБК.

В отчете отмечается, что за один год почти 15 миллионов американцев, то есть около 6% населения страны, стали жертвами различных мошеннических схем.

Специалисты подчеркивают, что 12% пострадавших стали жертвами мошенничества с использованием искусственного интеллекта. В частности, дипфейк-голоса и видео, а также фальшивые звонки от имени родственников или сотрудников банка вошли в число наиболее часто используемых методов.

Исследователи заявили, что возможности искусственного интеллекта позволяют преступникам легче завоевывать доверие людей, и призвали правительство усилить меры контроля против таких угроз.

СШАGallupStop Scams AllianceNBC
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