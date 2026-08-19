«Новая территория США»: Трамп опубликовал карту Ормузского пролива

·3·Мир
«Новая территория США»: Трамп опубликовал карту Ормузского пролива

Напряжённость между США и Ираном усилилась из-за неожиданного геополитического скандала. Президент США Дональд Трамп с помощью карты продемонстрировал намерение взять под контроль Ормузский пролив — главную артерию мировой нефтяной торговли. Тегеран в ответ на этот шаг главы Белого дома выступил с крайне жёстким и открытым предупреждением — к каким последствиям может привести новое столкновение между сторонами?

Сенсационная карта Трампа в ТрутСокиал

Лидер Белого дома на своей официальной странице в соцсети ТрутСокиал разместил карту с изображением Ормузского пролива, назвав её «новой территорией США». Ранее, 14 августа, Трамп официально упомянул этот план и подчеркнул, что объявление пролива территорией США состоится после завершения военного столкновения с Ираном.

Это заявление вызвало гнев официального Тегерана, который претендует на полный контроль над стратегическим водным путём.

«Ормузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни приказом, ни предвыборной речью. Это ошибочное представление Трампа вскоре либо будет исправлено, либо мы сами исправим ошибки этого заблудшего человека!»

Казем Гарибабади, заместитель главы МИД Ирана

Ормузский пролив и Персидский залив: ключевая хронология напряжённости

Дата / Событие

Позиция США (Трамп)

Реакция Ирана

Заявление 14 августа

Намерение в будущем объявить пролив территорией США

Категоричное отрицание по вопросу территориальной неприкосновенности

Публикация в ТрутСокиал

Карта пролива опубликована с надписью «новая территория США»

Трампа назвали «заблудшим человеком» и выдвинули серьёзную угрозу

Спор о названии залива

Сначала хотел назвать его «Арабским заливом», но затем отступил

Настаивает на сохранении названия «вечный Персидский залив»

Политическое противостояние за географическими названиями

Хотя многие арабские страны Ближнего Востока стремятся называть этот водоём «Арабским заливом», Иран считает сохранение исторического названия тысячелетней давности — «Персидский залив» — вопросом национальной гордости.

В прошлом году администрация Трампа пыталась изменить название, однако из-за жёсткого противодействия Тегерана временно отказалась от этого плана. Теперь же прямое представление карты водного пути как «территории США» повышает риск нового военного противостояния в Персидском заливе до критического уровня.

Как вы считаете, является ли эта карта Трампа лишь инструментом политического давления и информационной манипуляции или в Ормузском проливе действительно может начаться крупная война?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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