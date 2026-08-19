Бенефис узбекских легионеров в Иране: драматичные победы «Трактор» и «Истиклол»

Матчи с участием узбекских футболистов во 2-м туре иранской Про-лиги выдались полными неожиданной драмы и напряжения. Команда Одил Хамробеков в гостях разгромила сильный «Сепаксон», а Рустам Ашурматов отыграл все 90 минут в составе тегеранского гранда. Однако почему же звезда нашей национальной сборной Джалолиддин Машарипов не вышел на поле?

Интрига последних минут: голевая феерия после 80-й минуты

В обоих матчах судьба встреч решилась именно на последних минутах. «Трактор» сумел взломать оборону одного из сильнейших клубов чемпионата — «Сепаксон» — лишь на 83-й минуте:

"Одил Хамробеков уверенно отыграл весь матч в стартовом составе, внеся огромный вклад в важную гостевую победу «Трактор» над «Сепаксон» со счётом 2:0."

Иранская Про-лига: факты о центральных матчах 2-го тура

Показатель «Сепаксон» – «Трактор» (0:2) «Нассаджи Мазандаран» – «Истиклол» (0:1) Решающие голы Хусайнзода (83', 90+1') Озоди (86') Узбекские легионеры Одил Хамробеков (полные 90 минут) Рустам Ашурматов (полные 90 минут) Неожиданность «Сепаксон» уступил на своём поле Джалолиддин Машарипов остался в запасе Итог тура «Трактор» набрал важные 3 очка «Истиклол» вернулся из гостевого матча с победой

Почему Машарипов остался в запасе и победа «Истиклол»

Тегеранский клуб «Истиклол» также добыл 3 очка в тяжёлом матче на поле «Нассаджи Мазандаран» благодаря единственному голу, забитому на 86-й минуте. Рустам Ашурматов успешно отражал атаки соперника в центре обороны, а отсутствие на поле Джалолиддин Машарипов, которого многие болельщики ждали увидеть, хотя он и был включён в заявку, пока остаётся открытым вопросом: тактическое ли это решение или ротация.

Как вы считаете, вернёт ли Машарипов в ближайшее время лидерскую позицию в основном составе «Истиклол» или в клубе началась новая конкуренция?

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