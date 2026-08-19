Что раскрыл Ислом Исмоилов после разгрома «Нефтчи» в Бухаре?

18-й тур Суперлиги Узбекистана начался с неожиданного и по-настоящему шокирующего результата. Лидер чемпионата и действующий чемпион — клуб «Нефтчи» из Ферганы — в гостях уступил «Буксоро» с крупным счётом 1:4. После этого тяжёлого и болезненного удара главный тренер ферганской команды Ислом Исмоилов сделал резкие заявления на пресс-конференции — в чём истинная причина поражения?

«Это не может быть оправданием»: крах команды, оставшейся без 5 лидеров

На вопрос о том, повлияло ли напрямую на результат отсутствие в составе 5 игроков основного состава, Ислом Исмоилов ответил неожиданно твёрдо. Тренер, не ссылаясь ни на какие обстоятельства, открыто заявил, что проблема заключалась в индивидуальных ошибках:

«Это не может быть оправданием. В нашем составе есть футболисты, способные их заменить. При любых обстоятельствах мы не должны были терпеть такое поражение. Третий и четвёртый голы во втором тайме... Всё это простые и нелепые ошибки. Мы дарим мяч сопернику, а они забивают», — сказал Ислом Исмоилов.

18-й тур Суперлиги: факты центрального матча

Показатель «Буксоро» «Нефтчи» Итоговый счёт 4 1 Стиль игры Контратаки и длинные передачи Контроль мяча и позиционное нападение Статус Хозяева / одержали победу Лидер, действующий чемпион Решающий фактор Эффективное использование ошибок соперника Грубые индивидуальные ошибки в обороне

Тактика «Буксоро» осталась прежней, и дальнейшие шаги

Наставник ферганцев отметил, что стиль соперника почти не отличался от игры в первом круге, однако линия обороны и на этот раз не смогла контролировать ситуацию:

«В первом круге «Буксоро» также играл практически в таком же стиле и открыл счёт с пенальти. Сегодня ситуация повторилась. Они делали ставку на длинные передачи и контратаки. Наши футболисты — профессионалы, мы как можно скорее сделаем выводы из этого болезненного поражения и исправим ошибки.»

Несомненно, неожиданное поражение с крупным счётом ещё больше обострит чемпионскую гонку в Суперлиге.

Как вы считаете, крупное поражение «Нефтчи» — случайность или в чемпионской гонке начался кризис?

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