Кулеба раскрыл, почему переговоры с Москвой провалились

·59·Мир
Кулеба раскрыл, почему переговоры с Москвой провалились

Дипломатические надежды вокруг возможных мирных переговоров между Россией и Украиной рухнули. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением, заставившим международное сообщество насторожиться, и объявил, что единственное окно возможностей для диалога полностью закрылось. Кто и по какой причине на самом деле упустил эту важную дипломатическую возможность?

Выборы в США и тайные планы Путина

В интервью изданию «Новини Ливе» Дмитрий Кулеба отметил, что внутренние политические процессы и предвыборные опасения в США помешали оказать давление на Россию:

"Разведданные, о которых наш президент уже объявлял, показывают, что Путин планирует скрытую или открытую мобилизацию после выборов... Их логика — только победа. Возможность переговоров закончилась месяц назад, и я не вижу, к чему движется ситуация", — заявил Дмитрий Кулеба.

По словам Кулеба, из-за того, что Вашингтон вовремя не задействовал необходимое дипломатическое давление, ситуация теперь полностью изменила русло.

Позиции сторон по переговорам и мобилизации

Вопрос

Украинская сторона (Кулеба / Зеленский)

Российская сторона (Медведев / Кремль)

Мирные переговоры

Считает, что дипломатическая возможность была упущена месяц назад

Диалог приостановлен на фоне политики США и Запада

Вопрос мобилизации

Утверждает, что разведка зафиксировала новый план мобилизации Путина

Подчёркивается, что никакой необходимости в мобилизации нет

Военная стратегия

Зеленский объявил о плане заставить Путина прекратить войну

Армия пополняется исключительно военнослужащими-контрактниками

Опровержение Медведев и план «принуждения» Зеленский

Несмотря на заявления Кулеба о мобилизации, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросу комплектования Вооружённых сил России военнослужащими по контракту категорично заявил, что в этом нет никакой необходимости:

"Ещё раз особо подчёркиваю: никакой необходимости в мобилизации нет, и она не требуется!" — заявил Дмитрий Медведев.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский, выступая на украинском международном форуме, вновь напомнил, что у него есть специальный стратегический план по принуждению Владимир Путин прекратить войну силой, если дипломатия не сработает.

Как вы считаете, смогут ли стороны в ближайшее время вернуться за стол переговоров или конфликт превратился в длительное и не имеющее конца противостояние?

Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно поделитесь этой важной новостью с друзьями, которые следят за мировой геополитикой!

Дмитрий КулебаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевСША
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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