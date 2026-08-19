«Кровавые следы семьи Асад»: двоюродный брат бывшего президента Сирии приговорён к смертной казни
Фото: Министерство юстиции Сирии
В Дамаске завершился громкий судебный процесс над бывшей элитой династии Асадов: двоюродный брат бывшего президента Сирии Башара Асада Восим Асад официально приговорён к высшей мере наказания. Какие ужасные преступления стоят за этим суровым приговором, вынесенным лидеру кровавых группировок, некогда державших страну в страхе?
Военные преступления и пытки: выводы суда
По данным государственного агентства Сирии САНА, уголовный суд Дамаска признал Восима Асада виновным в преступлениях против человечности, массовых пытках и жестоких убийствах.
Согласно приговору суда, всё его движимое и недвижимое имущество подлежит полной конфискации в пользу государства:
"Восим Асад создавал и возглавлял вооружённые группировки, связанные с 4-й дивизией, которой руководил брат Башара Асада Махир Асад. Полностью доказано, что он был непосредственно связан с кровавыми операциями, проводившимися с 2011 года в Восточной Гуте и Млейхе и приведшими к гибели мирных жителей."
— Из обвинительного заключения суда
Судебный процесс над Восимом Асадом и основные факты
Показатель
Подробности и решение суда
Основные обвинения
Военные преступления, пытки, убийство, похищение людей
Вынесенный приговор
Смертная казнь (и конфискация имущества)
Дополнительные наказания
За мошенничество и причинение тяжкого вреда здоровью (поглощены смертным приговором)
Оправдан по статьям
Контрабанда и торговля наркотиками (из-за недостатка доказательств)
Время задержания
21 июня 2025 года (на сирийско-ливанской границе)
Бежавший в Россию Башар Асад и вынесенные заочно приговоры
Стоит отметить, что неделю назад — 11 августа 2026 года — тот же суд также заочно приговорил к смертной казни бывшего диктатора Башара Асада, его брата Махира Асада и ряд высокопоставленных представителей режима.
После полного свержения режима Асада в декабре 2024 года бывший президент и его брат бежали в Россию, где получили политическое убежище. Однако задержанный на границе с Ливаном Восим Асад стал первым представителем семьи, лично ответившим перед судом.
Как вы считаете, сможет ли привлечение семьи Асада и представителей бывшего режима к ответственности восстановить долгожданные справедливость и стабильность в Сирии?
Оставляйте свои мнения в комментариях и поделитесь этим историческим событием в мировой политике с близкими!
…