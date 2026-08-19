«Кровавые следы семьи Асад»: двоюродный брат бывшего президента Сирии приговорён к смертной казни

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«Кровавые следы семьи Асад»: двоюродный брат бывшего президента Сирии приговорён к смертной казни

Фото: Министерство юстиции Сирии

В Дамаске завершился громкий судебный процесс над бывшей элитой династии Асадов: двоюродный брат бывшего президента Сирии Башара Асада Восим Асад официально приговорён к высшей мере наказания. Какие ужасные преступления стоят за этим суровым приговором, вынесенным лидеру кровавых группировок, некогда державших страну в страхе?

Военные преступления и пытки: выводы суда

По данным государственного агентства Сирии САНА, уголовный суд Дамаска признал Восима Асада виновным в преступлениях против человечности, массовых пытках и жестоких убийствах.

Согласно приговору суда, всё его движимое и недвижимое имущество подлежит полной конфискации в пользу государства:

"Восим Асад создавал и возглавлял вооружённые группировки, связанные с 4-й дивизией, которой руководил брат Башара Асада Махир Асад. Полностью доказано, что он был непосредственно связан с кровавыми операциями, проводившимися с 2011 года в Восточной Гуте и Млейхе и приведшими к гибели мирных жителей."

Из обвинительного заключения суда

Судебный процесс над Восимом Асадом и основные факты

Показатель

Подробности и решение суда

Основные обвинения

Военные преступления, пытки, убийство, похищение людей

Вынесенный приговор

Смертная казнь (и конфискация имущества)

Дополнительные наказания

За мошенничество и причинение тяжкого вреда здоровью (поглощены смертным приговором)

Оправдан по статьям

Контрабанда и торговля наркотиками (из-за недостатка доказательств)

Время задержания

21 июня 2025 года (на сирийско-ливанской границе)

Бежавший в Россию Башар Асад и вынесенные заочно приговоры

Стоит отметить, что неделю назад — 11 августа 2026 года — тот же суд также заочно приговорил к смертной казни бывшего диктатора Башара Асада, его брата Махира Асада и ряд высокопоставленных представителей режима.

После полного свержения режима Асада в декабре 2024 года бывший президент и его брат бежали в Россию, где получили политическое убежище. Однако задержанный на границе с Ливаном Восим Асад стал первым представителем семьи, лично ответившим перед судом.

Как вы считаете, сможет ли привлечение семьи Асада и представителей бывшего режима к ответственности восстановить долгожданные справедливость и стабильность в Сирии?

Оставляйте свои мнения в комментариях и поделитесь этим историческим событием в мировой политике с близкими!

Башар АсадВосим АсадДамаскСирияМохир Асад
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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