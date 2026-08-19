Telegram подал заявку на доменную зону .грам

·3·Технологии
Telegram подал заявку на доменную зону .грам

Telegram подал заявку в ИКАНН на доменную зону .грам. Если заявка будет одобрена, пользователи Telegram смогут иметь собственные домены второго уровня в формате ёурнаме.грам, сообщает страница Павла Дурова в Кс.

По словам Дурова, эта возможность упростит создание веб-сайтов внутри экосистемы Telegram. Пользователи смогут настраивать размещённые в Telegram интерактивные сайты с помощью одной команды.

ИКАНН 30 апреля открыла процесс приёма заявок 2026 года на новые домены верхнего уровня. В материалах организации объясняется, что гТЛД, то есть генерик топ-левел домаин, — это часть веб-адреса, расположенная после последней точки. К этой категории относятся такие доменные зоны, как .ком и .орг.

Согласно данным ИКАНН, программа 2026 года позволит бизнесу, сообществам, правительствам и другим организациям создавать собственные цифровые идентификаторы. Предыдущий крупный этап приёма заявок состоялся в 2012 году, и тогда было введено более 1 200 новых доменных зон.

На данный момент официальное решение об утверждении доменной зоны .грам не объявлено. Только после одобрения заявки ИКАНН Telegram сможет запустить эту доменную зону и открыть её для пользователей.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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