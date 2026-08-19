«Удушить до смерти»: Трамп приказал полностью прекратить переговоры с Эрон

·64·Мир
«Удушить до смерти»: Трамп приказал полностью прекратить переговоры с Эрон

В геополитической стратегии США в отношении Эрон произошёл неожиданный и резкий поворот: глава Белого дома Доналд Трамп потребовал незамедлительно прекратить все дипломатические контакты с официальным Техрон. Почему Вашингтон, ещё несколько дней назад говоривший о возможности нового соглашения, внезапно изменил позицию и что предусматривает новый «план удушения»?

«Стратегия удушения до смерти»: секретные подробности, раскрытые CNN

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на влиятельные источники в Белом доме, администрация США предупредила своих политических союзников о кардинальном изменении подхода:

"Белый дом меняет свою стратегию: вместо «нанесения военного удара как можно скорее» он намерен со временем «удушить Техрон экономически и военным способом». Трамп категорически приказал высокопоставленным переговорщикам не вступать в диалог с Эрон."

Из материала CNN

Этот жёсткий приказ был напрямую направлен основной переговорной группе Белого дома — вице-президенту США Джей Ди Венс, зятю Трамп Джаред Кушнер и специальному представителю Стив Уиткофф.

Факты новой ситуации между США и Эрон

Состояние

Позиция США и принимаемые меры

Дипломатический диалог

Все переговоры полностью прекращены и запрещены

Новая военно-политическая тактика

Вместо быстрого удара — долгосрочное давление с целью «удушения»

Переговорная группа

Джей Ди Венс, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф (деятельность приостановлена)

Морская блокада

Морская блокада против Эрон продолжается в активном режиме

Ситуация в Хо‘рмузском проливе

Пролив открыт, все морские мины уничтожены (заявление Трамп)

Жёсткое опровержение Трамп в Truth Social

Ранее Трамп заявлял о наличии тайных дипломатических контактов с Техрон и возможности подписания нового соглашения, однако теперь он категорически это отрицает:

"Никаких переговоров или контактов с Исламской Республикой Эрон не ведётся, и это даже не планируется!", — заявил Доналд Трамп.

При этом лидер США добавил, что Хо‘рмузский пролив полностью находится под контролем Вашингтон, мины обезврежены, а морская блокада против Эрон продолжается непрерывно.

Как вы думаете, заставит ли стратегия Трамп по «удушению до смерти» Эрон Техрон сдаться или разожжёт новый огонь войны на Ближнем Востоке?

Выскажите своё мнение в комментариях и отправьте эту важную новость друзьям, которые следят за мировой политикой!

Дональд ТрампИранСШАCNNДжей Ди Вэнс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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