В геополитической стратегии США в отношении Эрон произошёл неожиданный и резкий поворот: глава Белого дома Доналд Трамп потребовал незамедлительно прекратить все дипломатические контакты с официальным Техрон. Почему Вашингтон, ещё несколько дней назад говоривший о возможности нового соглашения, внезапно изменил позицию и что предусматривает новый «план удушения»?

«Стратегия удушения до смерти»: секретные подробности, раскрытые CNN

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на влиятельные источники в Белом доме, администрация США предупредила своих политических союзников о кардинальном изменении подхода:

"Белый дом меняет свою стратегию: вместо «нанесения военного удара как можно скорее» он намерен со временем «удушить Техрон экономически и военным способом». Трамп категорически приказал высокопоставленным переговорщикам не вступать в диалог с Эрон." — Из материала CNN

Этот жёсткий приказ был напрямую направлен основной переговорной группе Белого дома — вице-президенту США Джей Ди Венс, зятю Трамп Джаред Кушнер и специальному представителю Стив Уиткофф.

Факты новой ситуации между США и Эрон

Состояние Позиция США и принимаемые меры Дипломатический диалог Все переговоры полностью прекращены и запрещены Новая военно-политическая тактика Вместо быстрого удара — долгосрочное давление с целью «удушения» Переговорная группа Джей Ди Венс, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф (деятельность приостановлена) Морская блокада Морская блокада против Эрон продолжается в активном режиме Ситуация в Хо‘рмузском проливе Пролив открыт, все морские мины уничтожены (заявление Трамп)

Жёсткое опровержение Трамп в Truth Social

Ранее Трамп заявлял о наличии тайных дипломатических контактов с Техрон и возможности подписания нового соглашения, однако теперь он категорически это отрицает:

"Никаких переговоров или контактов с Исламской Республикой Эрон не ведётся, и это даже не планируется!", — заявил Доналд Трамп.

При этом лидер США добавил, что Хо‘рмузский пролив полностью находится под контролем Вашингтон, мины обезврежены, а морская блокада против Эрон продолжается непрерывно.

Как вы думаете, заставит ли стратегия Трамп по «удушению до смерти» Эрон Техрон сдаться или разожжёт новый огонь войны на Ближнем Востоке?

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