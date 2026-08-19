На стадии 1/16 финала Кубка короля Саудовской Аравии состоялись матч с неожиданным составом и захватывающее голевое шоу. Риядский клуб «Ан Наср» гостил у «Ал Дирия» и вышел на поле без своей главной звезды. Помешало ли отсутствие лидера команды Криштиану Роналду победе или появились новые герои?

Быстрый гол и мощный ответ «Ан Наср»

Матч начался с неожиданной атаки хозяев: уже на 2-й минуте нападающий «Ал Дирия» Родригес открыл счёт и привёл «Ан Наср» в шок. Однако риядцы быстро взяли игру под свой контроль и ответили серией ударов:

"В отсутствие Роналду на поле лидерство на себя взял Жоау Феликс. Его дубль, а также голы Симакана и Аль-Хамдана вывели «Ан Наср» в следующий раунд."

Кубок короля Саудовской Аравии: факты матча 1/16 финала

Показатель «Ал Дирия» «Ан Наср» Итоговый счёт 1 4 Авторы голов Родригес (2') Симакан (11'), Феликс (36', 68'), Аль-Хамдан (37') Главная потеря — Криштиану Роналду (не попал в заявку) Следующий раунд Выбыл из турнира Завоевал путёвку в 1/8 финала

Звёздный состав и следующий раунд

Тренерский штаб «Ан Наср» предоставил в этом матче возможность проявить себя таким сильным исполнителям, как Мане, Коман, Симакан и недавно присоединившийся к команде Иньиго Мартинес. Добившись крупной победы без Роналду, команда продолжит свой путь к кубку.

Как вы думаете, сможет ли «Ан Наср» в этом сезоне вместе с Роналду завоевать главный приз Кубка короля или ему не хватит сил в борьбе с конкурентами?

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