«Ан Наср» забил 4 гола в матче без звёзд — блестящий бенефис Феликса
На стадии 1/16 финала Кубка короля Саудовской Аравии состоялись матч с неожиданным составом и захватывающее голевое шоу. Риядский клуб «Ан Наср» гостил у «Ал Дирия» и вышел на поле без своей главной звезды. Помешало ли отсутствие лидера команды Криштиану Роналду победе или появились новые герои?
Быстрый гол и мощный ответ «Ан Наср»
Матч начался с неожиданной атаки хозяев: уже на 2-й минуте нападающий «Ал Дирия» Родригес открыл счёт и привёл «Ан Наср» в шок. Однако риядцы быстро взяли игру под свой контроль и ответили серией ударов:
"В отсутствие Роналду на поле лидерство на себя взял Жоау Феликс. Его дубль, а также голы Симакана и Аль-Хамдана вывели «Ан Наср» в следующий раунд."
Кубок короля Саудовской Аравии: факты матча 1/16 финала
Показатель
«Ал Дирия»
«Ан Наср»
Итоговый счёт
1
4
Авторы голов
Родригес (2')
Симакан (11'), Феликс (36', 68'), Аль-Хамдан (37')
Главная потеря
—
Криштиану Роналду (не попал в заявку)
Следующий раунд
Выбыл из турнира
Завоевал путёвку в 1/8 финала
Звёздный состав и следующий раунд
Тренерский штаб «Ан Наср» предоставил в этом матче возможность проявить себя таким сильным исполнителям, как Мане, Коман, Симакан и недавно присоединившийся к команде Иньиго Мартинес. Добившись крупной победы без Роналду, команда продолжит свой путь к кубку.
Как вы думаете, сможет ли «Ан Наср» в этом сезоне вместе с Роналду завоевать главный приз Кубка короля или ему не хватит сил в борьбе с конкурентами?
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