OpenAI запускает специальную версию ChatGPT для подростков

·2·Технологии
OpenAI запускает специальную версию ChatGPT для подростков

OpenAI представляет специальную версию ChatGPT, предназначенную для подростков в возрасте 13–17 лет. В новой версии усилены меры защиты психического здоровья, а также сделан акцент на самостоятельном мышлении подростков и опоре на собственные знания в процессе обучения, а не на готовые ответы.

Фото: Adobe Сток

Какие ограничения будут усилены для подростков?

По данным Финанкиал Тимес, глобальная презентация новой версии начнётся 18 августа. OpenAI внедряет это обновление на фоне растущей обеспокоенности общественности влиянием искусственного интеллекта на несовершеннолетних.

В подростковой версии будут усилены меры защиты по следующим темам:

  • контент, связанный с причинением вреда себе;

  • насилие;

  • расстройства пищевого поведения;

  • изображения и материалы сексуального характера.

Кроме того, изменения коснутся и системы родительского контроля. Если ранее предупреждения распространялись на ситуации острого риска, то теперь в сферу контроля также включаются такие темы, как насилие и расстройства пищевого поведения.

Одна из главных задач OpenAI — найти баланс между неприкосновенностью частной жизни подростка и его защитой от возможного вреда.

Родительский контроль будет расширен

Согласно данным компании, дети младше 13 лет не смогут пользоваться ChatGPT. Для несовершеннолетних потребуется согласие родителей.

Система будет определять версию, предназначенную для подростков, не только по указанному пользователем возрасту, но и на основе некоторых косвенных поведенческих признаков.

Кроме того, в новой версии будут доступны такие функции, как:

  • напоминания делать перерывы для отдыха;

  • «часы тишины»;

  • ограничения на использование, устанавливаемые родителями или самим пользователем

.

Почему OpenAI усиливает меры защиты?

Обновление внедряется в момент, когда компания сталкивается с серьёзной критикой в связи с влиянием искусственного интеллекта на жизнь подростков.

Как сообщает Финанкиал Тимес, некоторые семьи подали иски против OpenAI, утверждая, что общение с чат-ботом негативно повлияло на их детей.

Компания пересматривает дизайн продукта и механизмы безопасности, чтобы снизить риски, связанные с использованием сервиса подростками.

ChatGPT не будет думать вместо ученика

Ещё одна важная часть обновления — образовательный режим.

В нём задача ChatGPT будет заключаться не в предоставлении готового ответа, а в том, чтобы направлять ученика к самостоятельному решению задачи.

Например, бот:

  1. объясняет суть задания;

  2. разбивает проблему на этапы;

  3. задаёт ученику наводящие вопросы;

  4. помогает ему самостоятельно найти ответ.

Как отметила руководитель подразделения компании по работе с подростками и семьями Лорен Джонас, большая часть подростков использует ChatGPT в образовательных целях. Поэтому OpenAI стремится превратить сервис не просто в «поставщика готовых ответов», а в образовательный инструмент.

Основные изменения

Направление

Новый подход

Безопасность

Более строгие ограничения на вредоносный контент

Родительский контроль

Предупреждения о дополнительных опасных темах

Время использования

Перерывы и «часы тишины»

Образование

Пошаговые рекомендации вместо готового ответа

Самостоятельное мышление

Побуждение ученика самостоятельно находить ответ

Главная цель — превратить AI в образовательный инструмент

Новый подход OpenAI означает важное изменение в использовании искусственного интеллекта: чат-бот должен не только отвечать, но и поддерживать способность подростка мыслить самостоятельно.

Теперь главный вопрос для компании заключается не в том, насколько умна технология, а в том, насколько безопасной и полезной её можно сделать для подростков.

Как вы оцениваете отдельную версию ChatGPT от OpenAI для подростков? Нужны ли такие ограничения или искусственный интеллект должен предоставлять пользователю больше свободы? Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй в Telegram и социальных сетях.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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