Роналду обновил рекорд Instagram своим комментарием под постом Месси

Криштиану Роналду в очередной раз вошёл в историю Instagram. Португальский футболист оставил комментарий под трогательным постом, которым Лионель Месси поделился на своей странице в социальной сети после смерти своего отца Хорхе Месси.

В комментарии Роналду выразил соболезнования Месси и его близким, а также пожелал им сил в эти тяжёлые дни. Такая поддержка со стороны одного из двух великих соперников футбольного мира привлекла внимание и болельщиков.

Короткий комментарий футболиста за короткое время набрал миллионы лайков. По состоянию на 16 августа он получил более 6,7 миллиона «лайков», что стало самым залайканным комментарием в истории Instagram.

Интересно, что Роналду уже устанавливал этот рекорд ранее. Однако его новый комментарий под постом Месси набрал почти на 600 тысяч лайков больше предыдущего результата и обновил рекорд.

Отец Месси Хорхе Месси скончался в августе 2026 года в возрасте 68 лет. После смерти отца Лионель Месси опубликовал в Instagram трогательный пост памяти, посвящённый ему, вспомнив о его бесценной роли в своей жизни и футбольной карьере.

Таким образом, Роналду и Месси, известные своим многолетним соперничеством на поле, на этот раз вновь оказались на одной странице — не благодаря футболу, а благодаря человеческой поддержке и сочувствию.