Первый официальный матч «Манчестер Сити» в новом сезоне — тяжёлое поражение от «Арсенала» со счётом 0:3 в Суперкубке Англии — вызвал большие споры вокруг клуба. Многие болельщики были удивлены тем, почему новый главный тренер Энцо Мареска перевёл Абдукодира Ҳусанова, который в прошлом сезоне стал лучшим центральным защитником «горожан», на правый фланг. Какие чрезвычайные обстоятельства стояли за этим неожиданным тактическим решением?

Шокирующая травма перед матчем: почему Ҳусанов оказался на фланге?

Согласно информации, предоставленной авторитетными британскими источниками — естимедкомпанй.ком и изданием Те Сун, — появление Ҳусанова на фланге было не заранее запланированным экспериментом Марески, а вынужденной мерой:

"Во время разминки перед матчем с «Арсеналом» основной правый защитник Матеуш Нунес неожиданно получил травму. Ситуация была настолько серьёзной, что медицинскому штабу пришлось долго успокаивать португальского футболиста. В результате Мареска был вынужден в срочном порядке выпустить Абдукодира Ҳусанова на позицию правого защитника.", - журналист Те Сун Оли Гамп.

Ҳусанов и состояние оборонительной линии «Манчестер Сити»

Показатель Состояние и подробности Результат Суперкубка «Арсенал» – «Манчестер Сити» (3:0) Позиция Ҳусанова Правый защитник (вынужденная экстренная замена) Состояние Нунеса Неожиданная травма на тренировке, проходит восстановление Следующий матч Против «Борнмута» в рамках 1-го тура АПЛ Статус Ҳусанова в прошлом сезоне Один из 3 лучших игроков клуба (в центре обороны)

Большое испытание перед стартом АПЛ: кто сыграет против «Борнмута»?

В прошлом сезоне Ҳусанов также начинал выступать на фланге, а после возвращения в центр был признан одним из самых надёжных игроков «Сити». Однако специалисты отмечают, что в матче за Суперкубок он не смог полностью проявить себя на фланге:

"Если Матеуш Нунес не успеет полностью восстановиться к матчу 1-го тура против «Борнмута», Энцо Мареска снова будет вынужден поставить Абдукодира Ҳусанова на позицию правого защитника. Главный тренер столкнулся с серьёзной кадровой проблемой уже в начале сезона-2026/2027.", - эксперт естимедкомпанй.ком Адам Марретт.

То, на какой позиции 22-летний узбекский защитник будет выступать в новом сезоне АПЛ, напрямую зависит от скорости восстановления Нунеса и последующих решений Марески.

Как вы считаете, Абдуқодир Ҳусанов эффективнее в центре обороны или сможет проявить себя и на фланге под руководством нового тренера?

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