«Ловушка с банковскими картами»: около 10 узбекистанцев в Турции рискуют оказаться в тюрьме

·3·Мир
«Ловушка с банковскими картами»: около 10 узбекистанцев в Турции рискуют оказаться в тюрьме

Фото: Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле

В турецкой провинции Айдын начались срочные проверки по фактам подозрительных финансовых операций, совершённых через банковские карты, открытые на имена иностранцев. В рамках этого дела к расследованию привлечены около 10 граждан Узбекистана, некоторые из них уже оказались за решёткой. Что привело узбекистанцев в эту опасную ловушку и с каким срочным предупреждением выступило консульство?

Правовой статус: тюремное заключение, депортация и запрет на выезд из страны

Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле, ссылаясь на официальные данные, предоставленные Министерством внутренних дел Турции, сообщило, что судьба привлечённых к проверке соотечественников складывается по-разному:

"Если некоторые граждане Узбекистана по решению суда были непосредственно заключены под стражу, то другие помещены в центры депортации. Ещё с одной группы граждан была взята подписка о невыезде с территории Турции, после чего они временно остались на свободе."

В настоящее время следственные органы устанавливают, какая сумма фактически была «отмыта» или переведена через банковские карты каждого человека. Именно эти цифры определят применяемые к ним суровые меры наказания.

Основные детали дела и статус граждан

Показатель

Детали проверки в Турции

Регион

Провинция Айдын (Турция)

Количество привлечённых

Около 10 граждан Узбекистана

Применённые меры пресечения

Заключение под стражу, помещение в центр депортации, подписка о невыезде

Основная причина

Подозрительные финансовые операции и незаконное использование счетов

Консульская помощь

Оказывается правовая и дипломатическая поддержка

Строгое предупреждение Генерального консульства

Во многих случаях наши соотечественники в обмен на солидный доход или лёгкую прибыль разрешают другим неизвестным лицам пользоваться своими банковскими картами, счетами или мобильными приложениями, превращаясь в участников преступления (дропперов):

"Гражданам Узбекистана рекомендуется не передавать банковские карты, номера счетов или услуги мобильного банкинга посторонним лицам, не принимать денежные средства неизвестного происхождения и не переводить их другим людям. Подобные посреднические действия в соответствии с законодательством Турции влекут за собой суровую уголовную ответственность!"

Из обращения Генерального консульства

Сталкивались ли вы или ваши знакомые с риском попасть в подобную мошенническую ловушку, передав банковские карты посторонним лицам за границей?

Незамедлительно передайте это сообщение всем вашим близким и знакомым, которые сейчас работают или путешествуют в Турции, — бдительность поможет уберечь их от тюрьмы и сурового наказания!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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