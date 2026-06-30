Украина атаковала Россию 419 дронами

Последствия атаки беспилотников на Москву 18 июня / Фото: AFP

В ночь на 30 июня Украина осуществила очередную массированную атаку беспилотников на территорию России и подконтрольный Москве Крым. Министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны страны за ночь сбили в общей сложности 419 беспилотных летательных аппаратов.

По заявлению российских официальных лиц, более 60 дронов были направлены на Москву и окрестности. Сообщается, что в результате атаки в Московской области погиб шестимесячный ребенок. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что удары были нанесены преимущественно по военным объектам, энергетической и коммуникационной инфраструктуре России.

В окрестностях Москвы сбиты десятки дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили более 60 беспилотников, приближавшихся к столице.

По его словам, экстренные службы работали на территориях, куда упали обломки дронов. О жертвах или серьезных разрушениях непосредственно в городе Москве не сообщалось.

Минобороны России утверждает, что всего над территорией РФ и Крыма было сбито 419 дронов. Эти цифры пока не подтверждены полностью независимыми источниками.

В Московской области погиб младенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в городе Егоревск, расположенном примерно в 96 километрах к юго-востоку от столицы, обломки дрона упали на частный дом.

В результате происшествия в здании вспыхнул пожар. Спасатели вывели людей из дома, однако шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу.

Сообщается, что еще несколько человек в этом районе получили ранения. Российские власти обвинили в случившемся Украину. Киев изначально не дал отдельного комментария по поводу этой жертвы.

В аэропортах Москвы введены ограничения

После атаки беспилотников авиационные службы России ввели временные ограничения в аэропортах, обслуживающих Москву.

По данным «Росавиации», три из четырех крупных международных аэропортов столицы на короткое время приостановили прием и отправку рейсов ночью.

В последние месяцы случаи временного закрытия аэропортов повторяются часто из-за увеличения числа дронов, направляющихся в Москву. Такие ограничения приводят к задержкам сотен рейсов или их перенаправлению в другие аэропорты.

Целью стал центр связи «Спутник»

Украинская сторона сообщила, что в ходе атаки был нанесен удар по центру космической связи, расположенному в городе Дубна к северу от Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что данный объект участвует в координации спутниковой связи, используемой в военных операциях России.

Российские официальные лица не раскрыли масштаб ущерба, нанесенного объекту. Администрация Московской области сообщила о повреждении одного из административных зданий в этом районе.

Зеленский: «Реальность войны возвращается в Россию»

В обращении перед атакой Владимир Зеленский заявил, что дальнобойные удары Украины «возвращают реальность войны в саму Россию».

Он отметил, что удары по нефтеперерабатывающим заводам, насосным станциям, складам топлива и экспортным портам России направлены на ограничение возможностей страны финансировать войну.

«Мы обеспечиваем Украине необходимые результаты, чтобы государство-агрессор не могло удерживать войну где-то далеко», — сказал Зеленский.

Президент Украины называет такие операции «дальнобойными санкциями» и подчеркивает, что их основная цель — заставить Россию прекратить войну.

В России обостряется проблема с топливом

В последнее время Украина резко увеличила количество ударов по нефтеперерабатывающим заводам и топливной инфраструктуре России.

Эти атаки приводят к дефициту бензина и дизельного топлива в некоторых регионах, очередям на заправочных станциях и перебоям в поставках.

Крупный нефтеперерабатывающий завод в Москве в июне несколько раз подвергался атакам дронов. По источникам Reuters, для полного восстановления производства на серьезно поврежденном предприятии может потребоваться не менее полугода.

В Крыму также наблюдаются проблемы с электроснабжением и обеспечением топливом. В некоторых районах ограничен ход общественного транспорта, сокращено уличное освещение и введены временные правила торговли топливом.

На фронте продолжаются тяжелые бои

Российские войска пытаются продвинуться на востоке Украины, особенно в Донецкой области. Москва рассматривает захват остальной части региона как одну из своих основных военных целей.

Однако широкое использование дронов на линии фронта затруднило действия обеих сторон. Хотя российские силы медленно продвигаются на некоторых направлениях, они не имеют возможности быстро захватывать большие территории.

В то же время Украина увеличила дальность полета, грузоподъемность и точность своих беспилотников. Это позволяет Киеву наносить удары по крупным объектам внутри России большим количеством аппаратов.

Путин заявил, что не отступит от планов по Донбассу

Президент России Владимир Путин заявил, что атаки беспилотников, осуществляемые Украиной, не изменят планов Москвы.

В интервью государственному телеканалу России он подчеркнул, что не отказывается от цели полного захвата Донбасса и территорий, которые он называет «Новороссией».

Путин признал, что украинские удары создают проблемы для российской инфраструктуры и в некоторых местах наблюдается дефицит топлива. Однако он заявил, что удары России по территории Украины гораздо мощнее и разрушительнее.

Россия также регулярно наносит удары ракетами и дронами по украинским городам. Обе стороны отрицают намеренное нацеливание на мирное население, однако в ходе войны в обеих странах погибло множество граждан.

Атака 30 июня показала, что охват территории России украинскими дронами еще больше расширился. Однако в условиях войны данные о точном количестве аппаратов, доле сбитых дронов и нанесенном ущербе целям остаются труднопроверяемыми независимо.