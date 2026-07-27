Криштиану Роналду сериалга кирди: у қандай ролда кўринади?
Криштиану Роналду футбол майдонидан ташқаридаги энг кутилмаган лойиҳаларидан бирига қўл урмоқда. «Ал-Наср» ҳужумчиси Британия футболи ортидаги катта пуллар, агентлар ва мураккаб муносабатлар ҳақидаги янги драматик сериалнинг ижрочи продюсери бўлади.
41 ёшли португалиялик юлдуз фақат камера ортида қолиб кетмайди. Унинг ўзи ҳам сериалда кўриниши, «Арсенал» афсонаси Тьерри Анри эса лойиҳада махсус иштирок этиши кутилмоқда.
Сериал қандай номланади?
Янги лойиҳа «Day 1s» деб номланган. Унинг воқеалари Британия профессионал футболи ва футболчиларнинг агентлари фаолияти атрофида ривожланади.
Сюжет марказида Стэнли Далтон исмли нуфузли, аммо тўқима футбол агенти туради. У клублар, футболчилар ва катта молиявий манфаатлар кесишган мураккаб муҳитда фаолият юритади.
Бош қаҳрамон образини қуйидаги машҳур сериаллар орқали танилган Дэмиэн Льюис ижро этади:
«Ватан» — Homeland;
«Миллиардлар» — Billions;
«Қуролдошлар» — Band of Brothers.
Айрим хабарларда персонаж «фирибгар агент» сифатида таърифланмоқда. Бироқ дастлабки манба уни асосан юқори даражадаги футбол агенти деб кўрсатган, қаҳрамоннинг жиноий фаолияти ҳақида аниқ тафсилотлар берилмаган.
Роналдунинг ўзи ҳам кадрда пайдо бўлади
The Sun маълумотига кўра, Криштиану Роналду сериалнинг ижрочи продюсери вазифасини бажариш билан бирга, унинг айрим саҳналарида ҳам иштирок этади.
Ҳозирча у:
ўзини ўзи ижро этиши;
тўқима персонаж ролини ўйнаши;
ёки қисқа махсус саҳнада пайдо бўлиши аниқлаштирилмаган.
Бу Роналдунинг реклама роликлари ва видеоўйинлардан ташқари сценарий асосида суратга олинадиган телевизион лойиҳадаги дастлабки йирик иштироки бўлиши мумкин.
Роналду энди голлар ва рекордлар эмас, футбол ортидаги воқеаларни ҳам ҳикоя қилишга ҳаракат қилмоқда.
Футболчининг қайси эпизодларда кўриниши ва роли қанчалик катта бўлиши ҳозирча очиқланмаган.
Тьерри Анри ҳам сериалга қўшилади
Лойиҳада Франция терма жамоаси ва «Арсенал»нинг собиқ ҳужумчиси Тьерри Анри ҳам иштирок этиши кутилмоқда.
Сериал ғоясини Анрининг ҳақиқий агенти Даррен Дейн ишлаб чиққан. У лойиҳанинг ижрочи продюсерларидан бири ҳам ҳисобланади. Шу сабаб сюжетда футбол агентлари дунёсига яқин бўлган реал тажрибалардан фойдаланилиши мумкин.
Анридан ташқари, сериал актёрлари ва иштирокчилари қаторида:
британиялик рэпер Dave;
янги актриса Карлотта Банат ҳам тилга олинган.
Бироқ уларнинг қаҳрамонлари ва сюжетдаги ўрни ҳозирча маълум қилинмаган.
Суратга олиш ишлари қаерда бошланди?
Сериал устидаги амалий ишлар аллақачон бошланган. Дэмиэн Льюис ва лойиҳанинг бошқа иштирокчилари Лондон шимоли-ғарбидаги «Барнет» клуби стадионида кўринган.
Гап «Барнет»нинг уй аренаси — The Hive Stadium ҳақида кетмоқда. Стадионда Британия футболи муҳитини акс эттирувчи бир қатор саҳналар суратга олингани хабар қилинди.
«Барнет» Англиянинг қуйи профессионал лигаларида иштирок этади. Шу боис мазкур арена Премьер-лиганинг ялтироқ саҳнаси эмас, балки Британия футболидаги кундалик ва реал муҳитни кўрсатиш учун танланган бўлиши мумкин.
Бу комедия эмас, аммо кулгили саҳналар ҳам бўлади
Манбалар сериални биринчи навбатда драма жанридаги лойиҳа сифатида таърифламоқда. Унда футболчилар ва агентлар муносабати, катта музокаралар, шахсий зиддиятлар ҳамда футбол бизнесининг ёпиқ томонлари тасвирланиши кутилмоқда.
Шу билан бирга, сериал тўлиқ жиддий руҳда бўлмайди. Айрим комедик элементлар ҳам сюжетга қўшилади.
Манбанинг таъкидлашича, бу:
«Ted Lasso» каби ситком эмас;
асосан жиддий драма;
лекин ҳазил ва енгил саҳналар ҳам мавжуд лойиҳа бўлади.
Роналду ва Мэттью Вон тузган студия
«Day 1s» сериали UR•Marv Studios томонидан ишлаб чиқарилмоқда. Мазкур студияга Роналду ва британиялик режиссёр ҳамда продюсер Мэттью Вон асос солган.
Вон қуйидаги машҳур фильмлар билан танилган:
«Kingsman»;
«Kick-Ass»;
«X-Men: First Class».
Роналду ва Вон 2025 йилда янги мустақил студия тузганини эълон қилган. Ҳамкорлар ўша пайтда иккита фильмни молиялаштириб, суратга олиб бўлгани, учинчи лойиҳа эса ишлаб чиқилаётганини маълум қилганди.
«Day 1s» UR•Marv Studiosнинг сериал форматидаги дастлабки йирик лойиҳаларидан бирига айланиши мумкин.
Стриминг платформалари сериал учун курашадими?
The Sun манбаси лойиҳа Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV ёки бошқа платформалар орасида қизиқиш уйғотиши мумкинлигини билдирган.
Бунга қуйидаги омиллар сабаб бўлиши мумкин:
Роналдунинг улкан глобал аудиторияси;
Дэмиэн Льюиснинг актёрлик обрўси;
Мэттью Воннинг кино соҳасидаги тажрибаси;
Тьерри Анри каби машҳур футболчилар иштироки;
Британия футболига халқаро қизиқиш.
Бироқ ҳозирча сериални қайси телеканал ёки стриминг хизмати сотиб олгани расман эълон қилинмаган. Чиқиш санаси, эпизодлар сони ва намойиш платформаси ҳам номаълум. «Платформалар ўртасида кураш бўлади» деган фикр ҳозирча инсайдернинг тахминидир.
Роналду футболдан кейинги ҳаётга тайёрланмоқдами?
Роналду ҳали ҳам «Ал-Наср» сафида профессионал футбол ўйнамоқда. Бироқ сўнгги йилларда у футболдан ташқари бизнес ва медиа лойиҳаларини жадал кенгайтирди.
Унинг кино студияси ташкил этиши ва сериал продюсерига айланиши футболдан кейинги фаолияти учун янги йўналиш бўлиши мумкин.
Бироқ бу Роналду яқин вақтда футболни тарк этади дегани эмас. Ҳозирча сериал унинг спорт фаолияти билан бир вақтда олиб бораётган медиа лойиҳаси ҳисобланади.
Асосий хулоса
Криштиану Роналду Британия футболи ортидаги воқеалар ҳақидаги «Day 1s» сериалининг ижрочи продюсери бўлади ва унинг айрим саҳналарида иштирок этади.
Дэмиэн Льюис тўқима футбол агенти Стэнли Далтон ролини ижро этади. Тьерри Анри, рэпер Dave ва Карлотта Банат ҳам лойиҳага боғланган.
Суратга олиш ишлари бошланган бўлса-да, ҳозирча сериалнинг чиқиш санаси ва уни намойиш этадиган платформа эълон қилинмаган.
Бир нарса эса аниқ: Роналду фақат футбол тарихининг қаҳрамони бўлиб қолишни эмас, энди унинг ортидаги ҳикояларни яратувчилардан бирига айланишни ҳам режалаштирмоқда.
…