Ал-Насср инқироз ёқасида: Криштиану Роналду билан хайрлашиш вақти келдими?

·83·Спорт
Ал-Насср инқироз ёқасида: Криштиану Роналду билан хайрлашиш вақти келдими?

Саудия Арабистонининг Ал-Насср клуби ўзининг замонавий тарихидаги энг оғир инқирозлардан бирини бошдан кечирмоқда. Молиявий муаммолар гирдобида қолган жамоа нафақат янги трансферларни амалга ошириш, балки мавжуд таркибни сақлаб қолиш масаласида ҳам катта қийинчиликларга дуч келмоқда. Ушбу вазиятда клубнинг асосий юлдузи Криштиану Роналду атрофидаги муҳокамалар яна авж олди, бироқ бу сафар гап унинг голлари эмас, балки жамоада қолиши қанчалик мақсадга мувофиқлиги ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com нашри хабарига кўра, Ал-Насср айни дамда 800 миллион риёлга яқин қарздорлик билан юзма-юз келган. Бундай улкан молиявий юк клубнинг келажакдаги спорт лойиҳаларини шубҳа остига қўймоқда. Португалиялик юлдузнинг астрономик маоши ва шартномасидаги имтиёзлар ҳозирги шароитда жамоа бюджети учун кўтариб бўлмас юкка айланган бўлиши мумкин.

Молиявий юк ва маркетинг қиймати

Криштиану Роналду Саудия Pro-лигасининг жаҳон миқёсидаги нуфузини тубдан ўзгартиргани ва Ал-Насср брендининг маркетинг қийматини мисли кўрилмаган даражага кўтаргани инкор этиб бўлмас факт. Бироқ, клубнинг иқтисодий ҳолати ёмонлашгани сари, ушбу лойиҳанинг барқарорлиги сўроқ остида қолмоқда. Ҳозирда жамоа ҳатто ўзининг етакчи футболчилари билан шартномаларни узайтириш масаласида ҳам ожизлик қилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, ҳар қандай буюк футбол лойиҳаси фақат биргина юлдуз устига қурилиши мумкин эмас. Узоқ муддатли муваффақият учун мувозанатлашган тизим, кучли мураббийлар штаби ва барқарор маъмурият талаб этилади. Ал-Насср мисолида эса, барча ресурсларнинг бир нуқтага йўналтирилиши умумий тизимнинг заифлашишига олиб келгани айтилмоқда.

Қийин қарор арафасида

Клуб раҳбарияти олдида ўта мураккаб танлов турибди: ё Роналдо билан ҳамкорликни давом эттириб, молиявий хавфни янада ошириш, ёки таркибни оптималлаштириш орқали қарзлардан қутулиш йўлини танлаш. Айни дамда янги трансферларни амалга оширишнинг имконсизлиги жамоанинг майдондаги натижаларига ҳам салбий таъсир кўрсатиши тайин.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу мавзу қизиқарли, боиси Осиё Чемпионлар лигаси доирасида минтақамиз жамоалари тез-тез Саудия клублари билан тўқнаш келади. Ал-Насср каби гранд жамоанинг инқирози қитъадаги кучлар нисбатига ҳам ўз таъсирини ўтказиши мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Криштиану Роналду даври Ал-Насср учун тарихий бурилиш бўлди, бироқ иқтисодий воқелик клубни янада қатъий чоралар кўришга мажбур қилмоқда. Яқин ойларда жамоа ўзининг келажакдаги стратегиясини қайта кўриб чиқиши кутилмоқда.

Ал-НассрКриштиану РоналдуСаудия АрабистониФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди