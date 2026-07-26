Ал-Насср инқироз ёқасида: Криштиану Роналду билан хайрлашиш вақти келдими?
Саудия Арабистонининг Ал-Насср клуби ўзининг замонавий тарихидаги энг оғир инқирозлардан бирини бошдан кечирмоқда. Молиявий муаммолар гирдобида қолган жамоа нафақат янги трансферларни амалга ошириш, балки мавжуд таркибни сақлаб қолиш масаласида ҳам катта қийинчиликларга дуч келмоқда. Ушбу вазиятда клубнинг асосий юлдузи Криштиану Роналду атрофидаги муҳокамалар яна авж олди, бироқ бу сафар гап унинг голлари эмас, балки жамоада қолиши қанчалик мақсадга мувофиқлиги ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com нашри хабарига кўра, Ал-Насср айни дамда 800 миллион риёлга яқин қарздорлик билан юзма-юз келган. Бундай улкан молиявий юк клубнинг келажакдаги спорт лойиҳаларини шубҳа остига қўймоқда. Португалиялик юлдузнинг астрономик маоши ва шартномасидаги имтиёзлар ҳозирги шароитда жамоа бюджети учун кўтариб бўлмас юкка айланган бўлиши мумкин.
Молиявий юк ва маркетинг қийматиКриштиану Роналду Саудия Pro-лигасининг жаҳон миқёсидаги нуфузини тубдан ўзгартиргани ва Ал-Насср брендининг маркетинг қийматини мисли кўрилмаган даражага кўтаргани инкор этиб бўлмас факт. Бироқ, клубнинг иқтисодий ҳолати ёмонлашгани сари, ушбу лойиҳанинг барқарорлиги сўроқ остида қолмоқда. Ҳозирда жамоа ҳатто ўзининг етакчи футболчилари билан шартномаларни узайтириш масаласида ҳам ожизлик қилмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, ҳар қандай буюк футбол лойиҳаси фақат биргина юлдуз устига қурилиши мумкин эмас. Узоқ муддатли муваффақият учун мувозанатлашган тизим, кучли мураббийлар штаби ва барқарор маъмурият талаб этилади. Ал-Насср мисолида эса, барча ресурсларнинг бир нуқтага йўналтирилиши умумий тизимнинг заифлашишига олиб келгани айтилмоқда.
Қийин қарор арафасидаКлуб раҳбарияти олдида ўта мураккаб танлов турибди: ё Роналдо билан ҳамкорликни давом эттириб, молиявий хавфни янада ошириш, ёки таркибни оптималлаштириш орқали қарзлардан қутулиш йўлини танлаш. Айни дамда янги трансферларни амалга оширишнинг имконсизлиги жамоанинг майдондаги натижаларига ҳам салбий таъсир кўрсатиши тайин.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу мавзу қизиқарли, боиси Осиё Чемпионлар лигаси доирасида минтақамиз жамоалари тез-тез Саудия клублари билан тўқнаш келади. Ал-Насср каби гранд жамоанинг инқирози қитъадаги кучлар нисбатига ҳам ўз таъсирини ўтказиши мумкин.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Криштиану Роналду даври Ал-Насср учун тарихий бурилиш бўлди, бироқ иқтисодий воқелик клубни янада қатъий чоралар кўришга мажбур қилмоқда. Яқин ойларда жамоа ўзининг келажакдаги стратегиясини қайта кўриб чиқиши кутилмоқда.
…