Ал-Насср инқироз ёқасида: Криштиану Роналду жамоани тарк этадими?
Саудия Арабистонининг Ал-Насср клуби ўзининг замонавий тарихидаги энг оғир инқирозлардан бирини бошдан кечирмоқда. Молиявий муаммолар гирдобида қолган жамоанинг келажаги ва бутун спорт лойиҳаси хавф остида қолиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Катта миқдордаги қарзлар ва янги трансферларни амалга оширишдаги қийинчиликлар фонида жамоа етакчиси Криштиану Роналду номи яна диққат марказига чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бу сафар гап португалиялик юлдузнинг голлари ёки рекордлари ҳақида эмас, балки анча жиддийроқ масала — унинг клубдаги келажаги ҳақида бормоқда. Goal.com нашри ва бошқа халқаро манбаларнинг маълумотларига кўра, Ал-Насср раҳбарияти олдида энг қийин танлов турибди: афсонавий ҳужумчи билан хайрлашиш вақти келмадими?
Молиявий ҳалокат ва 800 миллион риал қарзКриштиану Роналду шубҳасиз Саудия Pro-лигасининг нуфузини бутун дунё миқёсида кўтарди ва Ал-Насср брендининг маркетинг қийматини мисли кўрилмаган даражага олиб чиқди. Бироқ, унинг жамоада бўлиши клуб тарихидаги энг қиммат лойиҳа билан параллел равишда кечмоқда. Ҳозирги кунда клубнинг қарзлари 800 миллион риалга (тахминан 213 миллион доллар) етгани айтилмоқда, бу эса вазиятни том маънода ҳалокатли даражага келтириб қўйган.
Португалиялик юлдузнинг улкан маоши ва шартномасида кўрсатилган қўшимча имтиёзлар клуб бюджети учун жуда оғир юк бўлиб тушмоқда. Айнан шу молиявий босим туфайли Ал-Насср нафақат янги футболчиларни сотиб олишда, балки таркибдаги мавжуд ўйинчилар билан шартномаларни узайтиришда ҳам катта тўсиқларга дуч келмоқда.
Юлдузли лойиҳанинг келажаги сўроқ остидаФутбол оламидаги тажрибалар шуни кўрсатадики, узоқ муддатли муваффақият фақат биргина юлдузга эмас, балки ўзаро боғланган тизим — футболчилар, мураббий ва барқарор маъмуриятга боғлиқ. Ал-Насср эса ҳозирда ушбу мувозанатни йўқотиб қўйган кўринади. Клуб раҳбарияти бундай улкан харажатлар билан лойиҳани қанча вақт давом эттира олиши ҳозирча номаълум.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам бу мавзу қизиқарли, чунки Саудия чемпионати минтақамизда энг кўп кузатиладиган лигалардан бирига айланган. Агар Ал-Насср ўзининг молиявий сиёсатини қайта кўриб чиқмаса, нафақат Криштиану Роналду, балки бошқа легионерларнинг ҳам жамоани тарк этиши эҳтимоли юқори.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Криштиану Роналду Ал-Насср учун шунчаки футболчи эмас, балки глобал бренд тиmsолидир. Бироқ, клубнинг молиявий омон қолиши масаласи кўндаланг бўлиб турганда, ҳатто шундай буюк юлдуз билан хайрлашиш ҳам мантиқий қадам бўлиб кўриниши мумкин. Яқин ойлар клубнинг келажакдаги стратегияси қандай бўлишини кўрсатиб беради.
…