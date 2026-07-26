Ал-Насср инқироз ёқасида: Криштиану Роналду жамоани тарк этадими?

·154·Спорт
Ал-Насср инқироз ёқасида: Криштиану Роналду жамоани тарк этадими?

Саудия Арабистонининг Ал-Насср клуби ўзининг замонавий тарихидаги энг оғир инқирозлардан бирини бошдан кечирмоқда. Молиявий муаммолар гирдобида қолган жамоанинг келажаги ва бутун спорт лойиҳаси хавф остида қолиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Катта миқдордаги қарзлар ва янги трансферларни амалга оширишдаги қийинчиликлар фонида жамоа етакчиси Криштиану Роналду номи яна диққат марказига чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бу сафар гап португалиялик юлдузнинг голлари ёки рекордлари ҳақида эмас, балки анча жиддийроқ масала — унинг клубдаги келажаги ҳақида бормоқда. Goal.com нашри ва бошқа халқаро манбаларнинг маълумотларига кўра, Ал-Насср раҳбарияти олдида энг қийин танлов турибди: афсонавий ҳужумчи билан хайрлашиш вақти келмадими?

Молиявий ҳалокат ва 800 миллион риал қарз

Криштиану Роналду шубҳасиз Саудия Pro-лигасининг нуфузини бутун дунё миқёсида кўтарди ва Ал-Насср брендининг маркетинг қийматини мисли кўрилмаган даражага олиб чиқди. Бироқ, унинг жамоада бўлиши клуб тарихидаги энг қиммат лойиҳа билан параллел равишда кечмоқда. Ҳозирги кунда клубнинг қарзлари 800 миллион риалга (тахминан 213 миллион доллар) етгани айтилмоқда, бу эса вазиятни том маънода ҳалокатли даражага келтириб қўйган.

Португалиялик юлдузнинг улкан маоши ва шартномасида кўрсатилган қўшимча имтиёзлар клуб бюджети учун жуда оғир юк бўлиб тушмоқда. Айнан шу молиявий босим туфайли Ал-Насср нафақат янги футболчиларни сотиб олишда, балки таркибдаги мавжуд ўйинчилар билан шартномаларни узайтиришда ҳам катта тўсиқларга дуч келмоқда.

Юлдузли лойиҳанинг келажаги сўроқ остида

Футбол оламидаги тажрибалар шуни кўрсатадики, узоқ муддатли муваффақият фақат биргина юлдузга эмас, балки ўзаро боғланган тизим — футболчилар, мураббий ва барқарор маъмуриятга боғлиқ. Ал-Насср эса ҳозирда ушбу мувозанатни йўқотиб қўйган кўринади. Клуб раҳбарияти бундай улкан харажатлар билан лойиҳани қанча вақт давом эттира олиши ҳозирча номаълум.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам бу мавзу қизиқарли, чунки Саудия чемпионати минтақамизда энг кўп кузатиладиган лигалардан бирига айланган. Агар Ал-Насср ўзининг молиявий сиёсатини қайта кўриб чиқмаса, нафақат Криштиану Роналду, балки бошқа легионерларнинг ҳам жамоани тарк этиши эҳтимоли юқори.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Криштиану Роналду Ал-Насср учун шунчаки футболчи эмас, балки глобал бренд тиmsолидир. Бироқ, клубнинг молиявий омон қолиши масаласи кўндаланг бўлиб турганда, ҳатто шундай буюк юлдуз билан хайрлашиш ҳам мантиқий қадам бўлиб кўриниши мумкин. Яқин ойлар клубнинг келажакдаги стратегияси қандай бўлишини кўрсатиб беради.

Ал-НассрКриштиану РоналдуСаудия АрабистониФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди