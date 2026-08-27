Пезешкиан: «Исламские страны не должны становиться плацдармом для агрессии»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с важным заявлением относительно отношений между исламскими государствами. Он подчеркнул, что территория ни одной исламской страны не должна становиться плацдармом для агрессии против другого мусульманского государства.

Эти слова иранского лидера прозвучали на фоне обострения геополитической ситуации в регионе.

Однако главный вопрос в заявлении Пезешкиана заключается в следующем: как Иран намерен выстраивать отношения с соседними и мусульманскими странами, обеспечивая при этом собственную безопасность?

«Защита Ирана не означает враждебность»

Масуд Пезешкиан подчеркнул, что защита национальных интересов и безопасности Ирана не означает политику враждебности по отношению к соседним или мусульманским странам.

«Защита Ирана не означает вражду с соседними и мусульманскими странами. Ни одна исламская земля не должна становиться плацдармом для агрессии против другой исламской земли».

Эта мысль президента вновь вынесла на повестку дня вопросы взаимного доверия, безопасности и сотрудничества между странами региона.

С каким призывом выступил Пезешкиан?

Из заявления президента Ирана можно выделить следующие ключевые моменты:

Иран имеет право защищать свою национальную безопасность. Эта политика не направлена против соседних государств. Мусульманские страны не должны предоставлять свою территорию для взаимной агрессии. Отношения в регионе должны строиться не на противостоянии, а на основе взаимной выгоды.

Основной вопрос Позиция Пезешкиана Безопасность Ирана Защита национальных интересов Соседние государства Не должны рассматриваться как враги Территория исламских стран Не должна быть плацдармом для агрессии против другого государства Главный призыв Взаимное уважение и безопасность

Что стоит за этим заявлением?

Слова Пезешкиана имеют более глубокий смысл, чем просто дипломатический призыв.

Превращение территории любого государства в регионе в плацдарм для давления или военных действий против другой страны может еще больше подорвать взаимное доверие.

С этой точки зрения президент Ирана призвал мусульманские страны проводить независимую и взаимовыгодную политику в вопросах безопасности, вместо того чтобы усиливать взаимное противостояние.

В чем главный вывод?

Самый важный пункт в заявлении Пезешкиана — защита Ирана не означает вражду с соседями.

Президент также особо подчеркнул, что территория исламских государств не должна использоваться для агрессии против других мусульманских стран.

«Ни одна исламская земля не должна становиться плацдармом для агрессии против другой исламской земли», — заявил Пезешкиан, тем самым еще раз выразив позицию Ирана в отношении связей со странами региона.