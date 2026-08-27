Американец установил рекорд, закрепив в бороде тысячи предметов

·36·Мир
Американец установил рекорд, закрепив в бороде тысячи предметов

Некоторые используют различные средства для ухода за бородой. А американец Джоэл Штрассер использует свою густую бороду совсем для других целей — он закрепляет в ней тысячи предметов и устанавливает мировые рекорды.

Рекордсмен из США благодаря своей огромной и густой бороде несколько раз попадал на страницы «Гуиннесс Ворлд Рекордс». Одним из его самых поразительных результатов стало то, что он закрепил в бороде 3500 зубочисток. Этот рекорд был зафиксирован в 2018 году.

Soqolli kishi archa yonida soqoliga rangli kichik sharlarni taqmoqda.

Джоэл на этом не остановился. В 2022 году он воткнул в бороду 710 елочных украшений, установив еще один мировой рекорд. Для этого ему пришлось в течение нескольких часов действовать с большим терпением и точностью.

Soqoliga rang-barang bayram o‘yinchoqlari osilgan kishi archa oldida turibdi.

Среди предметов, которые он помещал в бороду, есть палочки, типы для гольфа, бумажные трубочки, вилки и даже карандаши. Например, Штрассеру удалось разместить в бороде одновременно 456 карандашей.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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