Историческая путевка: сколько призовых заработал Умарали Рахмоналиев в Азербайджане?

Азербайджанский клуб «Сабах» открыл новую страницу в своей истории, завоевав путевку в общий этап Лиги чемпионов УЕФА в новом формате. Руководство клуба решило щедро вознаградить футболистов солидными финансовыми премиями за этот грандиозный исторический результат.

По данным авторитетного азербайджанского издания Sport24.az, каждый футболист, вышедший на поле в решающих матчах квалификации и внесший достойный вклад в выход команды в общий этап, получит специальный бонус в размере 60 тысяч манатов (около 35 тысяч долларов США).

Решающий гол узбекистанского легионера

Среди звезд основного состава, которые получат призовые в полном объеме, есть и полузащитник национальной сборной Узбекистана Умарали Рахмоналиев:

Яркая игра против «Хапоэля»: Узбекский футболист забил великолепный гол в ответном матче против израильского «Хапоэля» (5:2) в решающем раунде плей-офф квалификации, закрепив крупную победу своей команды;

Признание на 35 тысяч долларов: Благодаря активным действиям на поле и забитому голу Рахмоналиев получил полный основной бонус в размере 60 тысяч манатов (35 000 долларов).

Порядок выплат для запасных игроков

Руководство клуба не оставило без внимания и тех игроков, которые были внесены в заявку, но не выходили на поле:

50-процентная ставка: Футболисты, оставшиеся на скамейке запасных в ответном матче плей-офф, получат половину общего призового фонда, то есть 30 тысяч манатов (около 17,5 тысячи долларов США).

Теперь Умарали Рахмоналиев и его команда выступят на общем этапе Лиги чемпионов против грандов континента.