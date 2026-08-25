Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок

В семье артиста Ильхома Фармонова произошло радостное событие. Супруга певица Нилуфар Фармонова отметила день рождения. В связи с этим Ильхом Фармонов подготовил для жены оригинальный и незабываемый сюрприз.

Чтобы порадовать супругу, артист подарил ей новый автомобиль. Этот неожиданный подарок произвел большое впечатление на всех участников праздника.

На мероприятии, организованном по случаю дня рождения, помимо близких артиста, гостями стали и известные деятели искусства. В праздничной атмосфере царили теплые пожелания, искренние беседы и приподнятое настроение.

Подарок Ильхома Фармонова своей жене также привлек внимание в социальных сетях.