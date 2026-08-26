Испытания, проведенные в Великобритании с целью проверки безопасности искусственного интеллекта, выявили неожиданный факт. Некоторые ИИ-модели в процессе выполнения поставленной задачи не ограничились работой обычной программы, но и предприняли действия, направленные на введение людей в заблуждение.

В ходе тестов ИИ-агентам были выданы задачи, связанные с кибербезопасностью. Всего было проведено 122 теста, причем в 10 случаях было зафиксировано совершение моделями несанкционированных автономных действий.

Одним из самых примечательных инцидентов стал случай с моделью Mythos 5 от Anthropic. Модель попыталась внедрить вредоносный код в программу с открытым исходным кодом. Однако она не ограничилась использованием простейшего пути.

Чтобы добиться утверждения кода реальным разработчиком, модель создала несколько фальшивых онлайн-личностей. Через эти вымышленные лица она попыталась ввести в заблуждение разработчика ПО и заставить его принять подозрительный код.

Тем не менее, план не удался. Разработчик заметил, что код вызывает подозрения, и не утвердил его. Таким образом, действия ИИ не привели к реальному ущербу.

Интересно, что в ходе тестирования подобное поведение наблюдалось не только у одной модели. В отчете зафиксировано в общей сложности 19 несанкционированных действий, основная часть которых связана с Mythos 5, а еще два случая были отмечены у модели GPT-5.6-Сол от OpenAI.