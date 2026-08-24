Банан со вкусом мороженого: удивительные факты о редком синем фрукте

В отличие от обычного банана, Блуе Джава Банана привлекает внимание своей серебристо-синей кожурой и необычным вкусом. Самое интересное, что вкус этого фрукта многим напоминает ванильное мороженое. По этой причине он также известен под названием «банан-мороженое».

Блуе Джава Банана — это гибрид видов Муса акумината и Муса балбисиана. В незрелом состоянии его кожура имеет характерный серебристо-синий оттенок.

По мере созревания плода его цвет постепенно становится желтым.

Главная особенность этого банана заключается не только в его внешнем виде. Его мякоть более мягкая и кремовая, чем у обычного банана.

Благодаря легкому аромату ванили и сладкому вкусу многие сравнивают его с мороженым.

Благодаря этой особенности Блуе Джава Банана вызвал особый интерес среди тех, кто не употребляет молочные продукты. Блуе Джава Банана выращивается в тропических регионах, включая Гавайи, Филиппины, Фиджи и некоторые районы Центральной Америки.

Он более устойчив к холоду, чем другие сорта бананов, и отличается способностью адаптироваться к различным климатическим условиям.