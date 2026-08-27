Найден корабль возрастом почти 400 лет с 5 тоннами золота

Возле шотландского побережья обнаружены останки королевского корабля «Блессинг оф Бурнтисланд», затонувшего почти 400 лет назад. По предварительным данным специалистов, на борту судна находились ценности на сумму около 20 миллионов фунтов стерлингов по сегодняшним меркам. Находка вызывает огромный интерес не только благодаря своему историческому значению, но и из-за ценного груза на борту.

Согласно информации, данное судно принадлежало английскому королю Карлу И. В июле 1633 года во время коронации короля оно направлялось из района Файф в порт Лейт. Однако во время путешествия поднялся сильный шторм, и корабль затонул в заливе Ферт-оф-Форт.

Длина корабля составляла примерно 18 метров. На его борту находились личные вещи короля Карла И и другие ценные грузы. В результате трагического происшествия из 35 пассажиров и членов экипажа выжили только два человека.

Энтузиасты вели поиски затонувшего корабля в течение почти 30 лет. Однако илистые и труднопросматриваемые воды залива Ферт-оф-Форт осложняли прежние поисковые работы. Развитие же технологий подводного сканирования открыло перед специалистами новые возможности.

Представители проекта Чарлес Врекс Проджект недавно обнаружили фрагмент древесины, который может принадлежать самому кораблю. Эта находка вселила в специалистов надежду на то, что, возможно, определено точное местонахождение корабля «Блессинг оф Бурнтисланд».

В то же время директор проекта и глава организации «Бурнтисланд Херитаге» Иен Арчибальд отметил, что делать категоричные выводы об окончательном обнаружении корабля пока рано.

По его словам, специалисты определили район, где предположительно находятся останки исторического судна. Но подтвердить, что именно эта находка принадлежит кораблю «Блессинг оф Бурнтисланд», пока не представляется возможным. К какому именно судну относится найденный образец древесины, пока также неизвестно.

На следующем этапе планируется провести радиоуглеродный анализ образца древесины. Также будет более подробно изучена подводная зона на предмет наличия там других предметов или обломков корабля.

Отмечается, что на дне залива Ферт-оф-Форт зафиксировано около 500 кораблекрушений. Поэтому для доказательства того, что данная находка принадлежит именно королевскому судну, потребуются дополнительные исследования и проверки.

Если предположения подтвердятся, обнаружение королевского корабля, затонувшего почти четыре века назад, может стать одним из важнейших открытий для морской истории Шотландии.