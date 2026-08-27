Страшная катастрофа на границе: в Непале и Китае пропали сотни туристов (видео)

·76·Мир
Страшная катастрофа на границе: в Непале и Китае пропали сотни туристов (видео)

Число погибших в результате мощных наводнений и разрушительных селей на севере Непала достигло по меньшей мере 270 человек. Об этом сообщило влиятельное индийское информационное агентство АНИ со ссылкой на источники в посольстве Непала.

Масштабы бедствия огромны, в регионе продолжаются поисково-спасательные работы. Помимо местных жителей, судьба сотен туристов, приехавших из десятков государств, остается неизвестной.

476 туристов из 28 стран: статистика пропавших без вести

Представители посольства обнародовали последнюю информацию о жертвах катастрофы и людях, которых разыскивают:

  • Найденные тела: к настоящему моменту спасатели обнаружили тела 270 жертв, ведутся работы по их опознанию;

  • Иностранные туристы в опасности: по официальным данным, в список пропавших без вести внесены 476 иностранных граждан из 28 стран;

  • Обрыв связи: со многими туристическими группами и местным населением в горных районах невозможно связаться из-за выхода из строя систем связи.

Причина катастрофы: сход снега и камней на границе

По предварительным данным, мощная волна наводнения сошла утром 26 августа:

  • Источник схода: трагедия началась в результате масштабного схода снега и камней, произошедшего примерно в 20 км к северо-востоку от пограничного контрольно-пропускного пункта «Расувагадхи» на непальско-китайской границе;

  • Селевой поток: огромная масса, сошедшая с гор, перекрыла русла рек, образовав мощную разрушительную селевую волну, направившуюся в расположенные ниже долины.

Судьба российских туристов: поиски в Тибете и Непале

Стало известно, что в зоне бедствия также находились граждане России:

  • Ситуация в Непале: по сообщению посольства РФ в Непале, в районе стихийного бедствия находились по меньшей мере четверо россиян, в настоящее время связь с ними полностью утрачена;

  • Сель в Тибете: согласно данным посольства РФ в Китае, после селя, сошедшего в уезде Гиронг Тибетского автономного района Китая, пропали без вести два гражданина России, ведутся поиски еще трех человек.

Спасательные операции в регионе продолжаются в сложных погодных и горных условиях.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Скандал с частями тел в Гарварде обошелся в $53 миллионаСкандал с частями тел в Гарварде обошелся в $53 миллионаСегодня, 21:57Какая страна является самой безопасной для выживания при глобальной катастрофе?Какая страна является самой безопасной для выживания при глобальной катастрофе?Сегодня, 21:43Автомат можно: видео досмотра в Йемене поразило соцсети...Автомат можно: видео досмотра в Йемене поразило соцсети...Сегодня, 21:40Американец установил рекорд, собрав 1262 коробки из-под ПринглесАмериканец установил рекорд, собрав 1262 коробки из-под ПринглесСегодня, 21:33Американец установил рекорд, закрепив в бороде тысячи предметовАмериканец установил рекорд, закрепив в бороде тысячи предметовСегодня, 21:28Найден корабль возрастом почти 400 лет с 5 тоннами золотаНайден корабль возрастом почти 400 лет с 5 тоннами золотаСегодня, 21:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей