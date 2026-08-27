Страшная катастрофа на границе: в Непале и Китае пропали сотни туристов (видео)

Число погибших в результате мощных наводнений и разрушительных селей на севере Непала достигло по меньшей мере 270 человек. Об этом сообщило влиятельное индийское информационное агентство АНИ со ссылкой на источники в посольстве Непала.

Масштабы бедствия огромны, в регионе продолжаются поисково-спасательные работы. Помимо местных жителей, судьба сотен туристов, приехавших из десятков государств, остается неизвестной.

476 туристов из 28 стран: статистика пропавших без вести

Представители посольства обнародовали последнюю информацию о жертвах катастрофы и людях, которых разыскивают:

Найденные тела: к настоящему моменту спасатели обнаружили тела 270 жертв , ведутся работы по их опознанию;

Иностранные туристы в опасности: по официальным данным, в список пропавших без вести внесены 476 иностранных граждан из 28 стран ;

Обрыв связи: со многими туристическими группами и местным населением в горных районах невозможно связаться из-за выхода из строя систем связи.

Причина катастрофы: сход снега и камней на границе

По предварительным данным, мощная волна наводнения сошла утром 26 августа:

Источник схода: трагедия началась в результате масштабного схода снега и камней, произошедшего примерно в 20 км к северо-востоку от пограничного контрольно-пропускного пункта «Расувагадхи» на непальско-китайской границе;

Селевой поток: огромная масса, сошедшая с гор, перекрыла русла рек, образовав мощную разрушительную селевую волну, направившуюся в расположенные ниже долины.

Судьба российских туристов: поиски в Тибете и Непале

Стало известно, что в зоне бедствия также находились граждане России:

Ситуация в Непале: по сообщению посольства РФ в Непале, в районе стихийного бедствия находились по меньшей мере четверо россиян , в настоящее время связь с ними полностью утрачена;

Сель в Тибете: согласно данным посольства РФ в Китае, после селя, сошедшего в уезде Гиронг Тибетского автономного района Китая, пропали без вести два гражданина России, ведутся поиски еще трех человек.

Спасательные операции в регионе продолжаются в сложных погодных и горных условиях.