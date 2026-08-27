Какая страна является самой безопасной для выживания при глобальной катастрофе?

Австралия была признана наиболее подходящей страной для выживания человечества в случае глобальной катастрофы. В исследовании, проведенном группой международных ученых, изучалось, в каких странах больше шансов выжить при масштабных кризисах, таких как извержение вулкана, ядерная война, столкновение с астероидом, глобальная пандемия или выход из строя инфраструктуры. Результаты исследования были опубликованы на сайте «Глобал Чалленгес».

Ученые разделили глобальные риски на три основные категории. Первая опасность — резкое сокращение солнечного света. Такая ситуация может возникнуть в результате извержения вулкана, ядерной войны или падения астероида. Это увеличивает вероятность похолодания климата, снижения урожайности сельского хозяйства и появления серьезных проблем с продовольственным снабжением.

Еще одной серьезной угрозой было признано долгосрочное отключение электроэнергии. Его причиной может стать ядерный взрыв, мощная геомагнитная буря или глобальная кибератака. Если зависящие от электричества производство и сельскохозяйственная деятельность выйдут из строя, это может еще больше усугубить дефицит продовольствия.

В исследовании также отдельно изучались глобальные биологические риски, в том числе широкое распространение особо опасных инфекционных заболеваний. Крупные пандемии могут оказать сильное давление на систему здравоохранения, а сокращение рабочей силы — негативно повлиять на производство и поставки продовольствия.

При этом ученые оценили и потенциал восстановления стран после тяжелых кризисов. При этом учитывались такие факторы, как стабильность государственных институтов, экономическое благополучие, социальное равенство, уровень развития промышленности и сельского хозяйства, географическая изоляция, диверсификация экономики и зависимость от внешней торговли.

Согласно результатам исследования, Австралия была отмечена как наиболее устойчивая к глобальным катастрофам страна. Основными факторами для этого названы ее относительно удаленное географическое положение, развитое сельское хозяйство и мощный промышленный потенциал.

Однако это не значит, что Австралия является абсолютно безопасной территорией. Страна зависит от импорта из-за рубежа некоторых видов топлива, лекарств и удобрений. По этой причине в случае сбоев в глобальных цепочках поставок Австралия также может столкнуться с определенными трудностями.

Ученые также включили Новую Зеландию, Японию, Швейцарию и Аргентину в число государств с высоким уровнем устойчивости. Однако некоторые из них расположены в зонах высокой сейсмической активности и имеют протяженную береговую линию, из-за чего могут столкнуться с такими природными угрозами, как цунами.

По мнению специалистов, такие страны могут приобрести важное значение в случае возникновения глобальных катастроф в будущем. Не исключено, что они станут центрами хранения продовольствия и семенных запасов, оказания международной помощи и реагирования на чрезвычайные ситуации.