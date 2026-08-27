Американец установил рекорд, собрав 1262 коробки из-под Принглес

Кто-то покупает чипсы, съедает их и выбрасывает коробку. А американец Сонни Молина, наоборот, собирает эти коробки и создал из них целую необычную коллекцию.

Коллекционер из США собрал 1262 различные коробки из-под Принглес, привезенные из разных стран мира, и установил мировой рекорд. Его результат был официально зафиксирован 9 апреля 2025 года.

Коллекция Сонни состоит не из простых коробок из-под чипсов. Среди них есть упаковки Принглес, которые продавались в разных странах и отличаются друг от друга внешним видом и вкусами. Каждая из них связана с продукцией, выпускавшейся в различных регионах и в разные годы.

Самая дорогая коробка напоминает о маме

Одной из самых ценных коробок в коллекции Сонни является старая желтая коробка Принглес 1980-х годов. По его словам, эта коробка напоминает ему о Принглес, которые покупала ему мама в детстве. По этой причине данный предмет для него — не просто элемент коллекции, а ценная реликвия, связанная с детскими воспоминаниями.

Однако коробки из-под Принглес — не единственное увлечение Сонни. У него также есть несколько мировых рекордов по сбору различных необычных предметов. В его доме собраны миниатюрные скейтборды, пальчиковые куклы, пакетики с солью и перцем и другие необычные коллекции.