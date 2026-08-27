Тысячи людей вернули 400-тонный замок на прежнее место

·28·Мир
Тысячи людей вернули 400-тонный замок на прежнее место

В городе Хиросаки на севере Японии сотни волонтеров объединились, чтобы вернуть башню 400-тонного замка Хиросаки на ее первоначальное место, куда она была перенесена 11 лет назад. Они используют традиционный метод, применяемый на протяжении веков, постепенно перемещая гигантское сооружение с помощью человеческой силы.

Начиная с субботы, группы примерно из 80 человек по очереди тянут за канаты, двигая трехэтажную деревянную башню на несколько сантиметров за раз. В последнем процессе приняли участие и иностранцы, а в общей сложности около 4 тысяч человек внесли свой вклад в перемещение башни почти на 5 метров в сторону ее исходного места.

В 2015 году башня была перенесена на 80 метров для ремонта поддерживающих ее каменных стен. Чтобы не разбирать историческое сооружение на части, инженеры подняли его целиком и разместили на временной платформе с помощью металлических рельсов.

46-летняя Азуса Нимия, любительница замков и истории, специально приехала из региона Симане в Японии, чтобы присоединиться к работам по перемещению. Она назвала этот процесс «бесценным и уникальным воспоминанием, которое выпадает раз в жизни».

Местные власти планируют завершить перемещение с помощью тяжелой техники в сентябре, а окончательно установить башню на фундамент — в ноябре. Полное открытие замка для общественности после восстановления крыши и фасадов намечено на 2033 год.

Вековая традиция продолжается

Этот процесс основан на древнем методе, известном как «хикия», который использовался в Японии для перемещения зданий силой человека. Руководитель проекта Кенсуке Хаясака подчеркнул, что этот метод дает людям возможность не просто изучать историю, но и прочувствовать ее на практике.

Башня замка Хиросаки была разрушена ударом молнии в КсВИИ веке и перестроена в начале КсИКс века. Позже из-за опасений по поводу прочности каменного фундамента башню перенесли и вернули на прежнее место в 1915 году.

Нынешние работы также направлены на сохранение исторического сооружения и его прочную установку на фундамент до наступления сезона снегопадов.

Среди участников перемещения оказался и 82-летний Кацуми Тэрада. Он также участвовал в перемещении 11 лет назад. Тэрада признался, что тогда сомневался, доживет ли до возвращения башни на ее место, но рад, что сейчас он жив и здоров.

Таким образом, процесс возвращения 400-тонной исторической башни в Хиросаки становится не просто реставрационными работами, а уникальным историческим событием, объединившим поколения.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Скандал с частями тел в Гарварде обошелся в $53 миллионаСкандал с частями тел в Гарварде обошелся в $53 миллионаСегодня, 21:57Какая страна является самой безопасной для выживания при глобальной катастрофе?Какая страна является самой безопасной для выживания при глобальной катастрофе?Сегодня, 21:43Автомат можно: видео досмотра в Йемене поразило соцсети...Автомат можно: видео досмотра в Йемене поразило соцсети...Сегодня, 21:40Американец установил рекорд, собрав 1262 коробки из-под ПринглесАмериканец установил рекорд, собрав 1262 коробки из-под ПринглесСегодня, 21:33Американец установил рекорд, закрепив в бороде тысячи предметовАмериканец установил рекорд, закрепив в бороде тысячи предметовСегодня, 21:28Найден корабль возрастом почти 400 лет с 5 тоннами золотаНайден корабль возрастом почти 400 лет с 5 тоннами золотаСегодня, 21:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей