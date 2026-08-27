SpaceX успешно погрузила дрейфовавший в океане Starship на специальное судно

Согласно данным Иксбт.ком, компания SpaceX объявила о завершении уникальной операции по спасению прототипа Starship С40, который после неожиданного приводнения во время испытательного полета около месяца дрейфовал в океане. Этот успешный процесс спасения имеет важное значение для совершенствования будущих моделей космических кораблей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Стало известно, что космический корабль уже погружен на специальное полупогружное судно, которое после длительного морского перехода доставит его на базу Starbase в Техасе. На официальной странице компании в социальной сети Кс отмечается, что, несмотря на сложные условия, специалисты полностью справились с поставленными задачами.

Уникальная проверка в глубинах океана

Один из наиболее примечательных этапов спасательной операции был проведен в водах недалеко от острова Рождества. Пока космический корабль находился на плаву, инженеры SpaceX подошли к нему и в течение нескольких дней проводили инспекционные работы непосредственно на воде.

Специалисты не только осмотрели корпус корабля, но и собрали образцы его важнейшей части — теплозащитного покрытия. Это позволило точно оценить нагрузки, с которыми аппарат столкнулся при входе в атмосферные слои.

Представители компании подчеркивают, что объем полученных уникальных данных внесет огромный вклад в процесс дальнейшей разработки и проектирования кораблей Starship, делая их более быстрыми и безопасными.

Работа специалистов под открытым небом, непосредственно на поверхности океана над Starship, стала одним из самых интересных событий в истории космонавтики и позволила инженерам испытать конструкцию корабля на практике.