Автомат можно: видео досмотра в Йемене поразило соцсети...

В социальных сетях широкое распространение получило и вызывает бурные обсуждения поразительное видео, снятое на подконтрольной хуситам (движение «Ансар Аллах») территории в Йемене.

В кадре запечатлены действия военных, проводящих специальный досмотр местных жителей, прибывающих на массовое религиозно-политическое мероприятие. Самое интересное, что охранники абсолютно не обращают внимания на висевшие на плечах граждан автоматы Калашникова или национальные кинжалы на поясах.

Против чего борьба? Пояса смертников и скрытые угрозы

Как видно на кадрах, сотрудники службы безопасности тщательно обыскивают каждого мужчину, входящего на площадь:

Целевой досмотр: Охранники ищут исключительно спрятанные под одеждой пояса смертников (пояса шахидов) и самодельные взрывные устройства;

Область головы и одежды: Проверяющие внимательно осматривают область за шеей, складки одежды и подмышки, убеждаясь в отсутствии взрывчатых веществ.

Автомат и кинжал — повседневный образ жизни в Йемене

Аспект, который удивил многих наблюдателей, — это то, что входящие граждане открыто вооружены: