Автомат можно: видео досмотра в Йемене поразило соцсети...
В социальных сетях широкое распространение получило и вызывает бурные обсуждения поразительное видео, снятое на подконтрольной хуситам (движение «Ансар Аллах») территории в Йемене.
В кадре запечатлены действия военных, проводящих специальный досмотр местных жителей, прибывающих на массовое религиозно-политическое мероприятие. Самое интересное, что охранники абсолютно не обращают внимания на висевшие на плечах граждан автоматы Калашникова или национальные кинжалы на поясах.
Против чего борьба? Пояса смертников и скрытые угрозы
Как видно на кадрах, сотрудники службы безопасности тщательно обыскивают каждого мужчину, входящего на площадь:
Целевой досмотр: Охранники ищут исключительно спрятанные под одеждой пояса смертников (пояса шахидов) и самодельные взрывные устройства;
Область головы и одежды: Проверяющие внимательно осматривают область за шеей, складки одежды и подмышки, убеждаясь в отсутствии взрывчатых веществ.
Автомат и кинжал — повседневный образ жизни в Йемене
Аспект, который удивил многих наблюдателей, — это то, что входящие граждане открыто вооружены:
Традиционный атрибут: Согласно йеменской культуре и реалиям военных лет, автоматы (АК-47), пистолеты и национальные кинжалы «джамбия» считаются частью повседневной одежды мужчин и неотъемлемым личным предметом;
Закрывание глаз на оружие: Поскольку для хуситов приход на массовое мероприятие с оружием является привычным делом, они не отбирают открыто висящее огнестрельное оружие, а концентрируют внимание исключительно на нейтрализации скрытых устройств, представляющих угрозу внезапного взрыва.
…