Скандал с частями тел в Гарварде обошелся в $53 миллиона

Гарвардская медицинская школа согласилась выплатить 53 миллиона долларов для урегулирования исков, связанных с кражей частей тел доноров бывшим заведующим моргом и их продажей на черном рынке. Соглашение еще должен утвердить суд.

Деканы Гарвардской медицинской школы Джордж К. Дейли и Бернард С. Чанг назвали поступки бывшего заведующего моргом Седрика Лоджа «отвратительными и неприемлемыми», подчеркнув, что это является серьезным предательством ценностей учреждения.

В рамках соглашения будут созданы два фонда на общую сумму 53 миллиона долларов. Средства будут направлены на урегулирование исков, поданных 47 родственниками доноров, чьи тела могли подвергнуться ненадлежащему обращению или быть проданными.

Соглашение распространяется на близких людей, которые пожертвовали свои тела на медицинское образование и исследования через Анатомическую программу дарения Гарварда в период с 1 января 2018 года по 31 марта 2023 года.

В Гарварде заявили, что не могут точно определить, части тел каких именно доноров забрал Лодж. После его ареста в 2023 году университет попытался выявить потенциально пострадавших доноров, изучив данные федеральных следователей и другие документы.

В прошлом году Лодж был приговорен к 8 годам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в краже и продаже частей человеческих тел. Прокуроры сообщили, что он забирал у тел мозг, кожу, руки и части лиц, отправляя их покупателям в Пенсильванию и другие штаты.

Его жена Дениз Лодж также была приговорена к лишению свободы на срок более года за пособничество. Еще шесть человек, купивших части тел у Лоджа, также признали свою вину и были приговорены к тюремному заключению.

В одном из самых ужасающих эпизодов преступления Лодж передал человеческую кожу покупателю, который собирался использовать ее для специальной обработки и изготовления книжного переплета.

Обычно тела доноров, использовавшиеся в медицинском образовании и исследованиях в Гарварде, возвращаются семьям или кремируются. Лодж же забирал части тел до кремации. Университет подчеркнул, что эти действия совершались без его разрешения.

В соответствии с соглашением, Гарвард предоставит пострадавшим семьям официальное заявление с осуждением действий Лоджа. Кроме того, начиная с 2027–2028 учебного года планируется учредить ежегодную стипендию финансовой помощи для студентов-медиков в честь анатомических доноров.

Университет также сообщил, что внедрил рекомендации независимой комиссии экспертов, которая в 2023 году проверила Анатомическую программу дарения.