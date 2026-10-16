Медсестра ушла на свадьбу коллеги, из-за чего умерла 19-летняя пациентка

·88·Мир
Медсестра ушла на свадьбу коллеги, из-за чего умерла 19-летняя пациентка

В Дагестане медсестру обвиняют в том, что из-за ее ухода на свадьбу коллегии погибла 19-летняя пациентка. По факту происшествия ведется следствие.

По данным следствия, после плановой операции по удалению камней в желчном пузыре девушку перевели в обычную палату. Однако спустя 10–15 минут медсестра, которая должна была за ней наблюдать, ушла на свадьбу коллеги, проходившую напротив больницы. Перед уходом она попросила другого сотрудника присмотреть за пациенткой и оставила записку.

Avtomobil ichida kulrang ro‘mol o‘ragan moviy ko‘zli yosh ayol selfi tushmoqda.

В этот момент состояние пациентки резко ухудшилось. Мать девушки ходила по коридорам больницы в поисках помощи, но медицинский контроль не был обеспечен вовремя. Анестезиолог же был занят другим тяжелым больного.

Хотя врачи и пытались спасти пациентку, сохранить ей жизнь не удалось. У погибшей остался ребенок, которому еще не исполнился один год.

19-летняя пациенткаврачиследствиеанестезиолог
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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