Медсестра ушла на свадьбу коллеги, из-за чего умерла 19-летняя пациентка

В Дагестане медсестру обвиняют в том, что из-за ее ухода на свадьбу коллегии погибла 19-летняя пациентка. По факту происшествия ведется следствие.

По данным следствия, после плановой операции по удалению камней в желчном пузыре девушку перевели в обычную палату. Однако спустя 10–15 минут медсестра, которая должна была за ней наблюдать, ушла на свадьбу коллеги, проходившую напротив больницы. Перед уходом она попросила другого сотрудника присмотреть за пациенткой и оставила записку.

В этот момент состояние пациентки резко ухудшилось. Мать девушки ходила по коридорам больницы в поисках помощи, но медицинский контроль не был обеспечен вовремя. Анестезиолог же был занят другим тяжелым больного.

Хотя врачи и пытались спасти пациентку, сохранить ей жизнь не удалось. У погибшей остался ребенок, которому еще не исполнился один год.