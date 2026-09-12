Лжемедсестра обманула 900 клиентов и заработала миллионы

В США женщина, выдававшая себя за зарегистрированную медсестру, провела более 2 тысяч фальшивых процедур ботокса и получила с клиентов свыше 1 миллиона долларов. 40-летняя Ребекка Фаданелли теперь приговорена к тюремному заключению за свои деяния.

Фаданелли обманула примерно 900 клиентов. Она вводила им путем инъекций поддельные косметические товары, привезенные из Китая и Бразилии. У некоторых пострадавших наблюдались тяжелые осложнения, из-за чего они были госпитализированы.

Сообщается, что Фаданелли жила в городе Стоутон, штат Массачусетс. Несмотря на то, что у нее не было никакой лицензии, она выдавала себя за дипломированную медсестру. Кроме того, у нее не было права делать инъекции, использовать отпускаемые по рецепту лекарственные средства или медицинские приборы.

Фаданелли владела медико-эстетическим центром Скин Беауте Мед Спа, у которого были филиалы в городах Рэндольф и Саут-Истон. Как минимум с марта 2021 года она представлялась клиентам и сотрудникам лицензированной медсестрой.

Она говорила клиентам, что использует ботокс и одобренные ФДА дермальные филлеры, такие как Скулптра, Рестйлане и Джуведерм. Однако прокуроры заявили, что на самом деле использовались поддельные продукты, привезенные из Китая и Бразилии.

Примечательно, что Фаданелли продолжила свою деятельность даже после того, как правоохранительные органы конфисковали ее контрафактную продукцию. Во время обысков в ее бизнес-помещениях в июне 2024 года были обнаружены поддельные товары. Она была задержана в ноябре того же года.

Следователи выяснили, что Фаданелли получила с клиентов за фальшивые процедуры более 1 миллиона долларов.

У ряда ее клиентов наблюдались побочные эффекты. Некоторые были вынуждены лечиться в больнице. Среди зафиксированных осложнений — сильные отеки, инфекции, паралич лица и глаз, ухудшение зрения, сильные припухлости и узлы.

В апреле Фаданелли признала себя виновной по четырем пунктам обвинения в незаконном ввозе товаров, двум пунктам в продаже или распространении поддельных лекарственных средств и еще двум пунктам в продаже или распространении фальшивых медицинских изделий.

2 сентября федеральный суд в Бостоне приговорил ее к 46 месяцам тюремного заключения. После отбытия наказания за ней будет установлен двухлетний надзор. На нее также была возложена обязанность выплатить пострадавшим компенсацию в размере 1 001 562 долларов и конфисковать аналогичную сумму.

Американский прокурор Лиа Б. Фоули подчеркнула, что данный случай не является простой ошибкой или единичным неверным решением. По ее словам, Фаданелли построила бизнес на обмане людей и поставила собственную прибыль выше здоровья и безопасности своих клиентов.

Прокурор отметила, что на фоне растущей популярности косметических инъекций и центров эстетической медицины контрафактная продукция и специалисты без лицензии представляют серьезную опасность.

В настоящее время это дело в очередной раз демонстрирует, к каким тяжелым последствиям для здоровья человека могут привести фальшивые медицинские услуги и поддельные косметические средства.