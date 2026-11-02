Сирота, боявшийся остаться в одиночестве на своей свадьбе, пригласил тысячи незнакомцев

В Китае необычное приглашение на свадьбу 24-летнего парня привело к неожиданным результатам. Молодой человек по имени Сюй Чэнхун опасался, что из-за отсутствия близких родственников церемония бракосочетания пройдет в пустом зале. По этой причине он решил пригласить на свою свадьбу совершенно незнакомых людей через социальные сети.

Сообщается, что 25 октября парень опубликовал открытое приглашение на китайской платформе Дуйин, позвав на торжество всех желающих. Он ожидал, что придет всего 10–20 человек.

Однако на церемонию, состоявшуюся 31 октября, пришли тысячи людей. По некоторым данным, число гостей достигло 10 тысяч человек. Они не только приняли участие в свадьбе, но и принесли молодой семье бытовую технику, продукты питания и различные ценные подарки.

Кроме того, повара-добровольцы бесплатно приготовили блюда для свадебного банкета. Поскольку количество гостей значительно превысило ожидания, местным властям пришлось заняться регулированием дорожного движения. Праздник был перенесен на сельскую площадь, чтобы вместить всех желающих.

Таким образом, парень, который боялся провести скромную свадьбу из-за нехватки близких, удостоился внимания тысяч незнакомцев. Их визит и подарки превратили этот день для молодой семьи в незабываемое событие.