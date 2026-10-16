У берегов Румынии поврежден танкер — 7 моряков пропали без вести

·67·Мир
У берегов Румынии поврежден танкер — 7 моряков пропали без вести

В прилегающих к румынскому побережью районах Черного моря резко ухудшается ситуация с безопасностью судоходства торговых и грузовых судов. Нефтеналивной танкер под флагом Сан-Марино под названием Вине Традер получил серьезные повреждения в результате удара дрона.

Из 12 членов экипажа на борту были спасены только 5, а остальные 7 моряков объявлены пропавшими без вести. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Сигнал бедствия и ночные чрезвычайные происшествия

Детали происшествия и факторы, указывающие на рост напряженности в Черном море:

  • Крушение танкера Вине Традер: Данное судно официально подало сигнал бедствия (СОС) около 07:00 утра 15 октября;

  • Пожар на химическом танкере: В ту же ночь на химическом танкере Яра Дж, шедшем под флагом Коморских Островов и специализирующемся на перевозке опасной химической продукции, внезапно вспыхнул пожар. По счастливой случайности обошлось без пострадавших, и экипажу удалось самостоятельно потушить огонь;

  • Места стоянки на якоре: По данным агентства Reuters, в момент удара оба судна стояли на якоре в открытом море недалеко от румынского побережья.

Атаки у границ НАТО: 23 жертвы за 10 дней

В последнее время наблюдается беспрецедентное ослабление безопасности морских торговых путей:

  • Серия ударов: Как отмечается в материале издания, всего за последние 10 дней в акватории, прилегающей к побережью Румынии и Болгарии, атакам беспилотников (дронов) подверглись по меньшей мере 5 крупных грузовых судов;

  • Масштаб потерь: В результате этих атак в общей сложности погибли 23 моряка;

  • Географическая граница: Все нападения происходят чуть за пределами территориальных вод стран-членов НАТО, поэтому местные официальные ведомства пока воздерживаются от официального связывания взрывов и пожаров на борту с атаками российских дронов.

Регулярные нападения на торговые суда в западном бассейне Черного моря наносят тяжелый удар по международному страхованию морских перевозок и логистике нефтехимической продукции.

Wine TraderYara JРумынияЧерное море
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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