Изменится ли политическая карта? Румыния и Молдова стремятся к объединению...

На мировой политической арене появляются новости, которые могут серьезно и полностью изменить геополитическую ситуацию. 24 июня нижняя палата парламента Румынии — Палата депутатов — одобрила скандальный законопроект об объединении с соседней Республикой Молдова.

Это решение может стать первым официальным шагом на пути к объединению двух братских государств под одним флагом, что обсуждалось на протяжении многих лет.

Старт без голосования: что такое процедура «молчаливого принятия»?

Самое интересное, что данный документ был утвержден не путем традиционных дискуссий и голосования, а на основе «молчаливого принятия» (силент адоптион), согласно которой процедуре.

Согласно этому необычному правилу румынского законодательства:

Если какой-либо законопроект на пленарном заседании парламента в течение 45 дней не обсуждается или не отклоняется официально...

он автоматически считается принятым данной палатой!

СОС Романиа Этот проект, выдвинутый партией, прошел фильтр нижней палаты именно таким образом. В законопроекте предлагается, чтобы парламент Румынии принял решение об объединении страны с Молдовой, а правительству было дано полномочие незамедлительно начать переговоры с властями Кишинева по оформлению процесса объединения.

Опасения Майи Санду и давление России

Эта инициатива — не только желание Румынии. В январе этого года президент Молдовы Майя Санду также открыто поддержала идею объединения двух государств. В интервью британскому Те Рест ис Политикс подкасту она заявила, что если по этому вопросу будет проведен общий референдум, она лично проголосует «за» объединение.

Мнение президента: «В нынешней геополитической ситуации для такого маленького государства, как Молдова, становится все труднее развиваться как независимая демократия и противостоять внешнему давлению, в частности, влиянию России».

Особенно на фоне войны между Россией и Украиной объединение с Румынией рассматривается для Молдовы как «план Б», обеспечивающий безопасность и позволяющий быстрее вступить в семью Европейского Союза.

Цифры и факты: готов ли народ?

Связи между двумя государствами уже очень глубоки. Например, более трети из 2,4 миллиона населения Молдовы также имеют румынское гражданство (паспорт). Кроме того, Румыния является крупнейшим торговым партнером Молдовы, и Бухарест оказал Кишиневу значительную помощь в снижении энергетической зависимости от России.

Однако мнения среди населения все еще разделились. Результаты последнего социального опроса, проведенного в марте 2026 года, выглядят следующим образом:

Государство Сторонники объединения Противники объединения Румыния 72% Остальные Молдова 42% 47%

Что дальше?

Хотя нижняя палата «молчаливо» одобрила закон, это еще не окончательное решение. Теперь данная инициатива будет передана на обсуждение в верхнюю палату парламента Румынии — Сенат, и именно Сенат поставит точку. Если Сенат также примет этот закон, политический баланс и карта Европы могут полностью измениться.

Мы продолжаем следить за ситуацией!