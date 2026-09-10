Страшный пожар на пассажирском пароме на Филиппинах: более 80 человек пропали без вести

·51·Мир
Страшный пожар на пассажирском пароме на Филиппинах: более 80 человек пропали без вести

В Юго-Восточной Азии произошла очередная крупная морская трагедия. Недалеко от побережья провинции Палаван на западе Филиппин пассажирский паром с более чем сотней человек на борту внезапно охватило пламенем. Как сообщает авторитетное информационное агентство Reuters со ссылкой на данные береговой охраны Филиппин, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 5 человек, а более 80 пассажиров и членов экипажа считаются пропавшими без вести. Это крушение, произошедшее ночью посреди моря, в короткие сроки переросло в масштабную спасательную операцию. Сколько всего людей находилось на борту судна «МВ Джуне Астер», сколько из них удалось спасти и в каком именно районе начался пожар? В конце статьи мы представим вам все подробности главной интриги — судьбы пропавших без вести и продолжающихся в открытом море экстренных поисково-спасательных работ.

Внезапное нападение «немой стихии» и ужас на пароме

Пресс-секретарь береговой охраны Филиппин Ноэми Каябяб раскрыла подробности происшествия местной радиостанции ДЗКсЛ:

  • Крушение судна «МВ Джуне Астер»: Трагедия произошла на пароме «МВ Джуне Астер», следовавшем вдоль побережья Палавана, и пламя в кратчайшие сроки охватило судно;

  • Количество людей на борту: Согласно официальному списку пассажиров, на водном транспорте находилось в общей сложности 117 пассажиров и 17 членов экипажа, то есть всего 134 человека;

  • Погибшие и выжившие: Официально подтверждена гибель 5 человек, на данный момент спасателям удалось вытащить из воды живыми только 42 граждан;

  • Мрачная статистика: Агентство уточнило, что число пропавших без вести было рассчитано путем вычитания спасенных и найденных тел из общего числа людей, находившихся на судне.

«Пламя распространилось чрезвычайно быстро. Мы задействовали все наши морские и воздушные силы, чтобы спасти людей на борту и доставить выживших на берег», — заявили представители береговой охраны Филиппин.

Координаты трагедии: спасатели борются со временем

Инцидент произошел недалеко от оживленного туристического района для морского транспорта:

  • Расстояние и местоположение: По данным береговой охраны, пожар произошел примерно в 1,2 морской мили (около 2,2 километра) к северо-востоку от известного города Короне в провинции Палаван;

  • Близость к берегу, но тяжелая ситуация: Несмотря на близость к суше, внезапно поднявшийся дым и огонь заставили пассажиров прыгать в море и разноситься по течению;

  • Непрекращающаяся операция: В эти минуты в море непрерывно продолжаются поисково-спасательные работы с участием судов в полном составе, вертолетов и специальных водолазов.

Судьба более 80 человек в открытом море

Самый важный и болезненный вопрос, который волнует многих — какова вероятность найти выживших среди более чем 80 человек, прыгнувших в воду во время пожара и пропавших без вести. Главный вывод заключается в том, что пожар произошел всего в 2,2 км от берега, что позволило спасателям оперативно прибыть в район, однако ночное время и сильное течение усложняют поисковые работы. Правительство Филиппин направило к месту происшествия дополнительные военные корабли. В настоящее время главная задача спасателей — найти пассажиров, унесенных течеием, и предотвратить рост числа погибших. Эта катастрофа в очередной раз показала, насколько уязвимы безопасность водного транспорта и системы пожаротушения на Филиппинах, состоящих из островов.

Как вы думаете, является ли столь масштабный пожар и исчезновение более 80 человек на современном пароме всего в 2 километрах от берега следствием упущений в контроле за водным транспортом? Как должны работать спасательные системы в таких чрезвычайных ситуациях на море? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь подробностями этой тяжелой трагедии, происходящей в мире, с близкими!

Филиппинкема ҳалокатиПаромёнғинқутқарув операциясиПалаванфавқулодда вазият
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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