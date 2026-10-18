На Филиппинах боящийся укола мальчик начал читать азан (видео)

·104·Мир
На Филиппинах боящийся укола мальчик начал читать азан (видео)

На Филиппинах в социальных сетях широко распространилось видео, на котором мальчик во время вакцинации начинает читать азан. Необычный поступок ребенка по имени Тейтей привлек внимание множества пользователей и поднял им настроение. Об этом сообщает Синджали.

На видео можно заметить, как в момент, когда медсестра делает ребенку укол, он громко читает азан. В частности, мальчик повторяет часть исламской шахяды «Ашхаду анля иляха илляллах».

Ролик, разошедшийся по соцсетям, вызвал самые разные отклики среди пользователей. Если одни похвалили искренний поступок ребенка, то другие сочли его поведение во время укола забавным.

Сообщается, что пост с этим видео собрал более 1,4 миллиона лайков.

ФилиппиныТейтейИсламШахада
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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