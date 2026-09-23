В Китае мальчик упал с 4-метровой высоты и отделался легким испугом

В китайской провинции Хунань мальчик в возрасте 7–8 лет, катавшийся на велосипеде, сорвался с высоты 3–4 метров. Инцидент произошел 19 сентября в уезде Ланьшань города Юнчжоу. Об этом сообщает Те Папер.

Как стало известно, ребенок потерял управление во время езды на велосипеде и врезался в дорожное ограждение. В результате удара он рухнул вниз с высоты за пределами стены.

К счастью, мальчик приземлился на мягкую площадку, заросшую густой травой и лозой. Это значительно смягчило удар от падения. После происшествия ребенок самостоятельно встал и поднялся наверх.

По словам местных жителей, мальчик не получил серьезных травм, на его теле остались лишь легкие царапины. Происшествие также попало на камеру видеонаблюдения.