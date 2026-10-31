На Филиппинах произошло извержение одного из самых активных вулканов (видео)

·82·Мир
На Филиппинах произошло извержение одного из самых активных вулканов (видео)

30 октября произошло извержение вулкана Майон, считающегося одним из самых активных на Филиппинах. В результате извержения над его кратером образовался столб пепла высотой до 3 тысяч метров. Об этом сообщает издание НДТВ.

По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (ФИВОЛКС), извержение началось в 11:53 по местному времени и продолжалось около шести минут. Под воздействием ветра густой пепел, поднявшийся в небо, распространился в западно-юго-западном направлении. В связи с этим в населенных пунктах Дарага, Гинобатан, Камалиг и прилегающих районах провинции Албай ожидалось выпадение пепла.

По предварительным данным, сообщений о пострадавших или разрушениях в близлежащих городах и селах не поступало.

Из-за усиления вулканической активности ФИВОЛКС повысил уровень опасности Майона со 2-го до 3-го по 5-балльной шкале. Специалисты рекомендовали эвакуировать жителей из постоянной опасной зоны в радиусе 6 километров от кратера. Также пилотам было рекомендовано не совершать полеты вблизи вершины вулкана.

Эксперты заявили, что на Майоне началась новая фаза магматического извержения. Это повышает риск возникновения потоков лавы, а также пирокластических потоков, состоящих из высокотемпературных газов и вулканических материалов, в ближайшие дни и недели.

Для справки: вулкан Майон высотой 2 462 метра расположен примерно в 330 километрах к юго-востоку от столицы Филиппин, Манилы. Он является одним из самых активных вулканов страны и известен своей почти идеальной конусообразной формой.

Вулкан МайонФилиппиныPHIVOLCSпровинция Албай
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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