На Филиппинах произошло извержение одного из самых активных вулканов (видео)

30 октября произошло извержение вулкана Майон, считающегося одним из самых активных на Филиппинах. В результате извержения над его кратером образовался столб пепла высотой до 3 тысяч метров. Об этом сообщает издание НДТВ.

По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (ФИВОЛКС), извержение началось в 11:53 по местному времени и продолжалось около шести минут. Под воздействием ветра густой пепел, поднявшийся в небо, распространился в западно-юго-западном направлении. В связи с этим в населенных пунктах Дарага, Гинобатан, Камалиг и прилегающих районах провинции Албай ожидалось выпадение пепла.

По предварительным данным, сообщений о пострадавших или разрушениях в близлежащих городах и селах не поступало.

Из-за усиления вулканической активности ФИВОЛКС повысил уровень опасности Майона со 2-го до 3-го по 5-балльной шкале. Специалисты рекомендовали эвакуировать жителей из постоянной опасной зоны в радиусе 6 километров от кратера. Также пилотам было рекомендовано не совершать полеты вблизи вершины вулкана.

Эксперты заявили, что на Майоне началась новая фаза магматического извержения. Это повышает риск возникновения потоков лавы, а также пирокластических потоков, состоящих из высокотемпературных газов и вулканических материалов, в ближайшие дни и недели.

Для справки: вулкан Майон высотой 2 462 метра расположен примерно в 330 километрах к юго-востоку от столицы Филиппин, Манилы. Он является одним из самых активных вулканов страны и известен своей почти идеальной конусообразной формой.