В результате разрушительного землетрясения на Филиппинах погибли многие люди

Филиппинский архипелаг, расположенный в Тихоокеанском регионе, вынужден был пережить очередной удар разрушительной стихии. 8 июня текущего года в 07:37 по местному времени у побережья острова Минданао на юге страны было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,8. После этого сильного подземного толчка в регионе снова воцарилось беспокойство — в течение короткого времени произошло более 130 сильных афтершоков магнитудой от 1 до 6,7, которые напугали население.

Стихийное бедствие, сотрясшее землю, полностью вывело из строя системы электроснабжения и связи в прибрежных районах, однако благодаря оперативным действиям спасателей системы были восстановлены. Город Генерал-Сантос, расположенный ближе всего к эпицентру и известный в народе как «столица тунца», стал одним из наиболее пострадавших районов.

Согласно тревожным сообщениям агентства BBC, основанным на данных представителей местных властей, в результате стихийного бедствия погибли как минимум 19 ни в чем не повинных людей. В нескольких крупных провинциях, включая Южный Котабато, Султан-Кударат, Сарангани и город Генерал-Сантос, различные травмы получили не менее 134 граждан.

В настоящее время агентство Reuters, опираясь на данные службы гражданской обороны, серьезно проверяет сообщения о том, что число погибших из-за завалов и страшных оползней достигло 32 человек. Руководство страны срочно объявило чрезвычайное положение и мобилизовало подразделения национальной армии и специальные спасательные отряды для ликвидации последствий катастрофы и спасения людей. По словам официальных лиц, точная статистика из всех источников будет обобщена и представлена широкой общественности в ближайшие часы.

На вызывающих дрожь видео и фотографиях, распространяемых в интернете, видно, как многие здания рушатся, словно бумажные, в частности, полностью разрушен популярный ресторан быстрого питания «Jollibee». Кадр, снятый в одной из начальных школ провинции Западный Давао, не оставляет равнодушным: в первый день нового учебного года маленькие ученики, испугавшись сильного толчка, присели на корточки, а за их спинами рухнуло здание.

К счастью, администрация школы сообщила, что в этом инциденте ни один ребенок не пострадал. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший обратился к народу, пообещав, что государство не оставит жителей Минданао в беде, и приказал немедленно приостановить учебный процесс в пострадавших районах.

В Филиппинах, расположенных в географически нестабильной и активной зоне знаменитого «Тихоокеанского огненного кольца», подобные землетрясения происходят часто. Осенью прошлого года землетрясение магнитудой 6,9 также унесло жизни более 70 человек. Нынешний сильный толчок отозвался эхом не только внутри страны, но и в соседних государствах. После катастрофы у далеких островов Огасавара в Японии, а также у побережий Индонезии и Палау наблюдались волны высотой до 1,4 метра, и была объявлена угроза цунами. Хотя позже эта угроза была официально отменена, в регионе сохраняется тревожная ситуация.

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