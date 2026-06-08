Землетрясение магнитудой 7,8: чрезвычайное положение на Филиппинах

Мощное землетрясение, произошедшее у побережья Филиппин, привело к тяжелым последствиям. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 32 человека, еще 134 получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщается со ссылкой на местные власти, наибольший ущерб от стихии нанесен городу Генерал-Сантос. В этом районе, где проживает около 700 тысяч человек, повреждены многие здания и торговые точки.

По словам очевидцев, обрушились фасады некоторых сооружений, разбились стекла. Некоторые здания получили серьезные повреждения, частично или полностью разрушены. В настоящее время ответственные организации проводят работы по оценке ущерба, нанесенного коммунальным сетям и объектам инфраструктуры.

Специалисты отмечают, что магнитуда землетрясения составила 7,8 балла. После подземных толчков в прибрежных районах страны было объявлено об угрозе цунами. Согласно сообщениям, высота волн на некоторых островах может превысить один метр.

В связи с этим населению было рекомендовано эвакуироваться в безопасные места, в частности на возвышенности.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший дал соответствующее распоряжение о временном приостановлении учебного процесса в пострадавших районах острова Минданао.

В стране продолжаются спасательные и восстановительные работы.