Перо весом всего 9 граммов продано на аукционе за 28 тысяч долларов

·54·Мир
Перо весом всего 9 граммов продано на аукционе за 28 тысяч долларов

Чрезвычайно редкое и отлично сохранившееся перо вымершей птицы хуи было продано на аукционе за 46 тысяч новозеландских долларов, то есть 28 365 долларов США. Таким образом, оно установило рекорд как самое дорогое перо в мире.

Цена редкого пера в несколько раз превысила ожидания

Эндемичная для Новой Зеландии птица хуа считается вымершим видом с начала КсКс века. Редкие уже в период прибытия европейцев на остров перья этой птицы со временем привлекли внимание коллекционеров и представителей модной индустрии. Растущий спрос на них стал одним из факторов, приведших к полному исчезновению птицы.

И сегодня перья птицы хуи высоко ценятся среди коллекционеров. Поэтому неудивительно, что самое дорогое перо в мире принадлежит именно этой птице.

Изначально на аукционе ожидалось, что стоимость пера достигнет 3 тысяч долларов. Однако благодаря его уникальности и отличной сохранности по итогам торгов оно было продано за 28 365 долларов. Этот результат установил новый рекорд для самого дорогого пера в мире.

Цвет и сохранность пера повысили его стоимость

Yashil fon oldida shoxda turgan ikkita qora tulum qush.

Руководитель отдела декоративно-прикладного искусства аукционного дома Вебб'с Лиа Моррис рассказала изданию Те Гуардиан об этой уникальной находке.

«Хуи — очень известная и символичная птица. Многие чувствуют с ней определенную связь», — сказала она.

Моррис отметила, что структура пера хорошо сохранена, волородки не слиплись плотно друг с другом. Также сохранились его естественные цвета. На пере видны насыщенный коричневый и переливающийся оттенки, а следы повреждений насекомыми не обнаружены.

Именно такие характеристики еще больше повысили ценность пера для коллекционеров.

Особое значение для народа маори

Высокая ценность перьев птицы хуи обусловлена не только их редкостью, но и ролью, которую они играют в культуре и духовных ценностях народа маори.

Среди народа маори перья хуи имели культурное и духовное значение. Раньше вожди племен использовали их для украшения головных уборов. Поэтому эти перья ценятся не просто как природный предмет, а как часть исторического и культурного наследия.

Вес самого дорогого в мире пера составляет всего 9 граммов. Тем не менее его цена в несколько раз превышает стоимость золота такого же веса. Это показывает, насколько ценными могут быть редкие природные находки для коллекционеров.

Птица хуиНовая ЗеландияНарод маориАукцион Webb's
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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