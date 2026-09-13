В Австралии бык продан за 300 тысяч долларов США: чем оправдана его цена?

·49·Мир
В Австралии бык продан за 300 тысяч долларов США: чем оправдана его цена?

На аукционе в Австралии бык породы абердин-ангус был продан по рекордной для страны цене — 420 тысяч австралийских долларов, то есть почти за 300 тысяч долларов США. 19-месячное животное привлекло покупателей не только своим весом, но и племенными качествами.

Бык по кличке Вятт В50 был выращен на известном племенном заводе Миллах Муррах в штате Новый Южный Уэльс. Это хозяйство считается одним из самых авторитетных в Австралии по разведению высококачественного скота ангусской породы.

19-месячный Вятт В50 также привлек внимание на аукционе своим весом в 834 килограмма.

Однако наибольшую ценность для покупателей представлял не его вес, а высокие племенные характеристики. Крупный рогатый скот породы ангус славится своей мясной продуктивностью и быстрым набором веса. По этой причине быки с хорошей генетикой могут представлять огромную экономическую ценность для животноводческих хозяйств.

Хотя этот австралийский рекорд высок, мировой рекорд превосходит его в несколько раз. В 2019 году на аукционе в США ангусский бык по кличке САВ Америка 8018 был продан за 1,51 миллиона долларов.

Порода ангусWyatt W50MillahSAV America
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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