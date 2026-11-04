На Аляске медведь-отшельник признан «Интровертом года»

·68·Мир
На Аляске медведь-отшельник признан «Интровертом года»

Черный медведь по кличке Наггет, обитающий в национальном лесу Тонгасс в штате Аляска, США, был удостоен звания «Интроверт года» 2026 за свое необычное поведение. Он не спешит охотиться на лосося вместе с другими медведями, предпочитая чаще прятаться среди скал и ждать в стороне. Об этом сообщает РБК Лифе.

Согласно наблюдениям сотрудников Лесной службы США, Наггета часто можно встретить среди скал у нижних водопадов ручья Анан в течение сезона. Иногда он высовывает голову из расщелины между камнями и наблюдает за окрестностями. В другое время он терпеливо ждет своей очереди, наблюдая со стороны за медведями, которые ловят рыбу.

Впервые Наггет был замечен в этом районе в 2024 году. Он также отличается от других медведей более мелкими размерами и шерстью, меняющей цвет в течение сезона.

Наблюдатели отмечают, что поначалу Наггет питался остатками пищи, оставленными другими медведями у ручья. Со временем он научился самостоятельно ловить лосося.

Звание «Интроверт года» входит в серию специальных наград, которые сотрудники национального леса Тонгасс присуждают медведям, обитающим в районе Анан. С помощью этой инициативы специалисты привлекают внимание общественности к дикой природе и ее уникальным представителям.

Национальный лес Тонгассмедведь Наггетручей АнанИнтроверт года
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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