Корова за 70 миллионов долларов: почему Виатина-19 стоит так дорого?

·48·Мир
Корова за 70 миллионов долларов: почему Виатина-19 стоит так дорого?

Может ли цена одной коровы достигать 70 миллионов долларов? Выведенная в Бразилии Виатина-19 стала одной из самых дорогих голов скота в мире именно с такой стоимостью. Однако её цена определяется не мясом или огромным телосложением, а генетическим потенциалом.

33 процента её стоимости были проданы за 21 миллион долларов

На недавно прошедшем аукционе 33 процента прав собственности на Виатину-19 были проданы почти за 21 миллион долларов.

После этой сделки общая стоимость коровы была оценена примерно в 70 миллионов долларов.

Самое интересное: Виатина-19 ценится не как обычный скот, а как ценный генетический актив. Виатина-19 относится к породе Нелоре, выведенной в Бразилии. Ее главные преимущества:

устойчивость к жаркому климату;

высокий иммунитет к болезням;

масса тела почти 1100 килограммов;

способность передавать генетические характеристики своему потомству на высоком уровне.

Специалисты объясняют ценность Виатины-19 прежде всего её племенными возможностями. Использование ее генетических особенностей может принести большой доход в сфере эмбрионального разведения и животноводства.

Виатина-19Нелорегенетический потенциалБразилия
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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