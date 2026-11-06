Почему около 50 китов погибли у побережья Новой Зеландии?

На одном из пляжей Северного острова Новой Зеландии на берег выбросилось около 50 длинноплавниковых гринд (черных дельфинов). Большинство из них погибли, а спасатели ведут работы по возвращению выживших особей в открытое море. Об этом сообщает «Джапан Тодай».

Уточняется, что китов обнаружили на пляже Нгави недалеко от мыса Кейп-Паллисер, который считается самой южной точкой Северного острова. Изначально сообщалось о 20 выбросившихся на берег особях. Однако местные жители в интервью изданию «Радио Нев Зеаланд» сообщили, что за ночь число застрявших на берегу китов достигло 50.

В настоящее время спасательная операция проводится совместно с представителями местного племени маори и специализированной организацией Проджект Джонах. На данный момент удалось вернуть в море двух китов.

Спасатели принимают различные меры для стабилизации состояния выживших китов и поддержания их жизнедеятельности. В частности, животных поливают водой из ведер, а также используют влажные полотенца, чтобы предотвратить высыхание их кожи.

Согласно сообщению организации Проджект Джонах в социальной сети Facebook от 5 ноября, на тот момент в живых оставались четыре кита. Их планировалось вернуть в море во время прилива.

По словам местного жителя Роба Барга, состояние выживших китов оценивается как тяжелое.

Для справки: массовые выбросы китов на берег у побережья Новой Зеландии и соседней Австралии — частое явление. Причиной называют наличие крупных популяций длинноплавниковых гринд в глубоких водах океана, окружающих эти страны.

Тем не менее, точные причины, по которым киты выбрасываются на берег группами, до сих пор не установлены. Специалисты пока не могут дать исчерпывающего объяснения этому явлению.