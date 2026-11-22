Бриллиантовое кольцо, принадлежавшее одной из самых известных пассажирок «Титаника», британскому модельеру Люси Дафф-Гордон, было продано на аукционе за 150 тысяч фунтов стерлингов (145 тысяч долларов). Примечательно, что модельер носила это кольцо именно в тот момент, когда судно потерпело крушение. Об этом сообщил аукционный дом Хенрй Алдридге & Сон.

Сообщается, что драгоценное украшение могло быть подарено Люси Дафф-Гордон в честь помолвки. Кольцо десятилетиями хранилось в семье Дафф-Гордон и передавалось из поколения в поколение. Вместе с лотом новому владельцу были переданы письмо, подтверждающее его происхождение, а также официальный сертификат на бриллиант, выданный Бирмингемской пробирной палатой. Покупатель предпочел сохранить анонимность.

Также в ходе торгов был продан еще один исторический предмет — портсигар, изготовленный лондонской компанией Аспрей. Он был приобретен за 24 тысячи фунтов стерлингов (31 тысяча долларов). Этот портсигар семья Дафф-Гордон подарила казначею парохода «Карпатия» Эрнесту Брауну в знак благодарности за спасение выживших после катастрофы «Титаника».

Как Люси Дафф-Гордон путешествовала на «Титанике»?

В 1912 году леди Люси Дафф-Гордон решила отправиться в США по делам своего модного дома Маисон Лукиле, филиал которого находился в Нью-Йорке. Вместе со своим супругом, землевладельцем и аристократом Космо Дафф-Гордоном, она приобрела билеты в первый класс «Титаника». Примечательно, что пара оформила билеты на имена мистера и миссис Морган.

После того как судно столкнулось с айсбергом и начало тонуть, Дафф-Гордоны были размещены в спасательной шлюпке, рассчитанной на 40 человек. Однако во время спасательной операции в лодке находилось всего 12 пассажиров. Эта ситуация вызвала споры и протесты вокруг пары. Их обвиняли в том, что они уплыли в шлюпке, не дожидаясь других пассажиров, а также в даче взяток членам экипажа. Однако Люси и Космо Дафф-Гордон все обвинения отвергли.

Что известно о крушении «Титаника»?

«Титаник» начал свое первое и последнее путешествие 10 апреля 1912 года из английского города Саутгемптон. Лайнер, будучи одним из самых известных пассажирских судов в мире, столкнулся с айсбергом в ночь на 15 апреля в северной части Атлантического океана. После столкновения судно затонуло всего за 2 часа 40 минут.

В результате этой трагедии погибло около 1,5 тысячи человек, а 712 пассажиров и членов экипажа выжили. Получив сообщение о катастрофе, пароход «Карпатия» первым прибыл на место происшествия и провел спасательную операцию.

Таким образом, бриллиантовое кольцо, хранившееся более века как историческое семейное наследие, вновь оказалось в центре внимания общественности. Его продажа на аукционе показала не только интерес к драгоценностям, но и то, что внимание к историческим артефактам, связанным с «Титаником», по-прежнему остается высоким.