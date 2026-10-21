В Колумбии мужчина был задержан за то, что спрятал 220 граммов кокаина под париком (видео)

В международном аэропорту колумбийского города Картахена 40-летний мужчина был задержан с 220 граммами кокаина, спрятанными под париком. Об этом сообщает Ассокиатед Пресс.

Инцидент произошел 24 февраля 2025 года. Когда мужчина готовился вылететь в Амстердам, сотрудники правоохранительных органов досмотрели его. В ходе досмотра в аэропорту была выявлена подозрительная ситуация, после чего было проверено то, что находилось под его париком. В результате под париком, заменяющим волосы, было обнаружено 19 капсул. Экспертиза подтвердила, что в них содержится кокаин.

По данным колумбийской полиции, стоимость изъятого наркотика на международном рынке составила более 10 тысяч евро. Сообщается, что этого количества хватило бы на приготовление более 400 доз.

В полиции заявили, что задержанный мужчина ранее уже привлекался к суду по двум делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Он был передан следственным органам по обвинениям, связанным с попыткой контрабанды наркотических средств.