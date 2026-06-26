«Двери Соединенных Штатов полностью закрыты для просителей убежища» — Стивен Миллер

Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа прекратить действие программ временной защиты для мигрантов, бежавших от насилия и стихийных бедствий в Гаити и Сирии.

Решение суда было принято шестью голосами против трех. Это может поставить сотни тысяч людей под угрозу депортации из США.

«Двери Соединенных Штатов полностью закрыты для просителей убежища», — заявил советник президента США по национальной безопасности Стивен Миллер.

Теперь Министерство внутренней безопасности США может аннулировать статус временной защиты, ранее предоставленный некоторым мигрантам.

По данным Associated Press, такие программы в настоящее время защищают около 1,3 миллиона человек из 17 стран.

Кроме того, Верховный суд разрешил восстановить практику высылки мигрантов, запрашивающих убежище на границе США и Мексики.